Celníci na severovýchodě Čech vybrali během prázdnin přes milion korun z nezaplacených pokut
Celníci na severovýchodě Čech vybrali za dva měsíce prázdnin při kontrolách na silnicích, v provozovnách a také na letišti v Pardubicích bezmála 1,043 milionu korun na neuhrazených pokutách. Je to téměř o 40 procent víc než se na území Libereckého, Ústeckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje vybralo za loňský červenec a srpen. Cesta na dovolenou se tak některým řidičům prodražila, informovala mluvčí Celního úřadu v Liberci Amálie Kolářová.
„Především díky nárůstu tuzemských i zahraničních cest občanů v prázdninovém období příslušníci Celního úřadu v Liberci zaznamenali 272 případů, kdy byla kontrolovaná osoba dlužníkem státu,“ řekla v pátek Kolářová.
„V případě nedoplatků za dopravní přestupky hrozí odebrání státní poznávací značky nebo přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, takzvané botičky, pokud dluh na místě neuhradí,“ doplnila mluvčí.
Ne vždy je podle mluvčí celníků nutné použít hrozbu ve formě odebrání značky vozu nebo použití botičky.
„Kontrolované osoby v řadě případů o svých nedoplatcích vůbec nevědí a bez problému je na místě celníkům zaplatí, velmi efektivně se v těchto případech daří nedoplatky vybírat také od zahraničních subjektů. V daném období činila nejvyšší vybraná částka 130 000 korun od litevského dopravce, který nedoplatky nasbíral za dopravní přestupky,“ uvedla.
Za celý loňský rok se na území všech čtyř krajů na nedoplatcích vybralo přes 5,12 milionu korun. „Lidé si mohou své nedoplatky zjistit i sami na cPortalu Celní správy ČR https://cportal.celnisprava.cz/ nebo osobně na kterémkoli celním úřadě,“ dodala Kolářová.
Celní úřad v Liberci má od 1. července na starost kromě Libereckého kraje i sousední Ústecký, Královéhradecký a také Pardubický kraj. Jeho zřízení bylo součástí rozsáhlé transformace Celní správy ČR, kdy 15 celních úřadů nahradilo šest nástupnických.
Změna by měla přinést rovnoměrné zatížení jednotlivých celních úřadů, zároveň si od ní celní správa slibuje úsporu ve stovkách milionů korun.