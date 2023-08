Šéf petrolejářů: Jsem si jist, že čerpací stanice nezneužily daň ke zvýšení marží. Předtím zlevnily

Nafta zdražila minulý týden oproti červenci průměrně o 2,18 koruny na litr. Podle společnosti CCS ale zdražil i benzin, a to o 1,13 koruny za litr. U něj se přitom sazba spotřební daně neměnila. Zdražení proto prověří ministerstvo financí, výsledky kontrol zveřejní zhruba v polovině září. „Jsem si jist, že nedošlo ke zvýšení marží,“ tvrdí předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 14:06 8. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ceny pohonných hmot v České republice za uplynulý týden vzrostly (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Růst cen benzinu pokračuje i v tomto týdnu. Čím to je?

Cena pohonných hmot se skládá ze dvou složek. Jednou z nich jsou daně, druhou je cena samostatného paliva. Tato cena od poloviny července poměrně výrazně vzrostla nejen na českém trhu, tedy ve směru od hlavních dodavatelů na čerpací stanice, ale i na evropském trhu, který v Česku zrcadlíme.

Pro ilustraci, nárůst u benzínu byl přes 2 koruny bez daně, u motorové nafty téměř 5 korun bez daně. Logicky se to tak muselo objevit i u čerpacích stanic.

Objevují se spekulace, jestli některé čerpací stanice nevyužily zvýšení spotřební daně z nafty a nezvýšily si při té příležitosti marže. Vy si myslíte, že k tomu nedošlo?

Jsem si jist, že k tomu nedošlo. Máme k dispozici data, jako je monitorování průměrné ceny v České republice, které provádí CCS jako vydavatel karty, nebo srovnání s prodejními cenami, za které prodává Čepro jako jeden z větších distributorů směrem k čerpacím stanicím. Když si tyto ceny porovnáváte, tak vývoj vidíte.

Stal se vlastně pravý opak – čerpací stanice nezačaly zdražovat už v polovině července, kdy cena začala růst. Místo toho z pro mě nepochopitelných důvodů promítaly navýšení do svých marží a tím se dostaly s maržemi na naprosté minimum, téměř na nulu. Pak se logicky, když se, obrazně řečeno, otevřela stavidla zvýšením spotřební daně, marže začaly dorovnávat.

‚Růst cen nemohu říct‘

Analytici očekávali, že zvýšení spotřební daně na naftu zdraží litr nafty o 1,80 Kč a dodávali, že to nebude ze dne na den. Změna platí už týden. Je v tuto chvíli už v ceně promítnutý celý rozdíl?

Není promítnutý ten rozdíl, který získáme, když sečteme navýšení spotřební daně plus navýšení ceny produktu. To se ještě nepromítlo. Já vám ale do médií nemohu říct, o kolik by ještě měla cena vzrůst, protože prostě nesmím. To by bylo v rozporu s pravidly hospodářské soutěže.

Zeptám se trochu jinak. Mluvil jste o rostoucích cenách na světových trzích, k tomu bychom měli připočítat kurz koruny, protože oslabení koruny asi také hraje nějakou roli. Kam až se může cena benzinu a nafty u českých čerpacích stanic v příštích týdnech dostat?

Určitě budeme hodně vzdáleni loňským špičkovým cenám. Teď u některých čerpacích stanic atakujeme 40 korun, což si myslím, že bude strop, který zdaleka nebude u většiny čerpacích stanic dosažen. Spíš se to bude týkat čerpacích stanic na dálnicích, tak jak to bývá zvykem.

Pokud jde o mezinárodní vývoj, tam je těžké predikovat, co bude. V posledních dnech se nicméně zdá, že se rychlý nárůst zastavil. Cena buď stagnuje, nebo jeden den klesne, jeden den trochu vzroste. Myslím si, že by měl u českých čerpacích stanic doběhnout trend, který k nám přichází z Evropy od poloviny července, a pak by se situace mohla stabilizovat.

Máte pravdu v tom, že vliv koruny a dolaru je významný, ale to je asi jediný vliv, se kterým můžeme v Česku něco dělat. Všechno ostatní, tedy ekonomika Spojených států, Číny, těžba ropy, případně nějaké výpadky v produkci u největších evropských rafinerií, se děje za našimi hranicemi a absolutně nemáme šanci to jakkoliv ovlivnit. Musíme pak respektovat, že cena buď roste, anebo klesá.