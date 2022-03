Zřejmě si mastí kapsu, říká ekonom k cenám benzinu a nafty. Podle šéfa petrolejářské unie je to lež

Ceny benzinu a nafty letí vzhůru. Podle ekonoma Lukáše Kovandy si mohou distributoři a čerpací stanice v Česku příliš navyšovat marže. „Mastí si kapsu,“ řekl. Šéf Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček ale něco takového odmítá. „Pokud řekl, že si mastíme kapsu, tak řeknu, že lže,“ reagoval. Vláda také ve středu představila opatření, která by měla ceny snížit. Podle Indráčka ale třeba zrušení povinné přimíchávání biosložky do paliv nepomůže. Praha 14:08 10. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tak rychlé zdražování pohonných hmot Česko nikdy v historii nezažilo. Každý den stoupá podle analytika ČSOB Dominika Rusinka cena v průměru o víc než korunu na litr.

Ceny pohonných hmot dál rostou. Průměrná cena nafty je přes 49 korun, benzin stojí téměř 47 korun Číst článek

„Jen za poslední den došlo k růstu cen benzinu o více než korunu 40 haléřů na litr, zatímco nafta zdražila o téměř korunu a 60 haléřů,“ vypočítává pro Radiožurnál Rusinko.

Ceny i tempo zdražování neodpovídají aktuálnímu stavu na trzích s ropou, ani vývoji kursu koruny k dolaru, tvrdí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„Zřejmě tedy dochází k tomu, že distributoři a čerpací stanice v Česku si neobjektivně navyšují marže, ‚mastí si kapsu‘, pod vlivem momentální napjaté situace související s válkou na Ukrajině a jejími ekonomickými dopady, zejména v podobě růstu cen energií a obecné inflace,“ míní. Benzin by mohl podle něj za týden stát 50,50 koruny za litr, nafta zhruba 53 korun za litr.

Cena benzinu a nafty může být až 70 korun za litr, pokud bude embargo na ruskou ropu, říká Nerudová Číst článek

Předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček ale něco takového odmítá. „Pokud pan Kovanda řekl, že to neodpovídá, tak se mýlí. A pokud řekl, že si mastíme kapsu, tak řeknu, že lže,“ reaguje pro server iROZHLAS.cz. „Rozhodujícím vstupem je cena na evropském trhu, na burze v Rotterdamu, která nás vytlačila nahoru,“ vysvětluje.

Čerpací stanice také podle něj nemají příliš velké zásoby, které by mohly prodat. „Na některé velké čerpací stanice dojíždí cisterna se zbožím až několikrát denně. Na ty menší na venkově třeba jednou za tři dny. Není to o tom, že by měly zásoby na týden nebo čtrnáct dní,“ podotýká Indráček.

Také předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr v pondělí vyzval distributory a prodejce pohonných hmot, aby přistupovali ke zvyšování cen uvážlivě. „Byli bychom velmi neradi, aby ta současná situace byla zneužita některými distributory k neobjektivnímu navyšování svých marží,“ řekl.

Zlevnění?

Indráček očekává, že cena pohonných hmot na komoditní burze v Rotterdamu se bude snižovat. Tamní burza určuje ceny pohonných hmot i u českých čerpacích stanic. „Cena v Rotterdamu je podle mě přepálená a půjde dolů,“ míní. Zlevnění by se pak mohlo u českých čerpacích stanic projevit v řádu dní.

Vláda reaguje na prudké zdražování pohonných hmot. Zruší přimíchávání biosložky a silniční daň Číst článek

Ve snaze tento růst zastavit vláda ve středu rozhodla natrvalo zrušit povinné přimíchávání biosložky do paliv a také silniční daň pro osobní a nákladní auta do dvanácti tun. Opatření ale ještě musí schválit Parlament, takže než začne platit, mohou uplynout měsíce. „Přimíchávání biosložky do nafty tvoří zhruba dvě koruny - i o to by se mohla cena snížit,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Podle Indráčka ale vládní opatření ohledně biosložky nebude mít na cenu vliv. „Kromě povinného přimíchávání biosložky musí distributoři také snižovat emise v palivech, která dodávají na trh. A právě prostřednictvím biosložky je to to nejlevnější řešení. Tím, že vláda zruší povinné přimíchávání, ale nezakáže ho, tak my ho tam budeme dále přidávat. Jiné alternativy pro snižování emisí by se do ceny paliv projevily ještě intenzivněji.“

Celní správa varuje před nadměrným dovozem paliv z Polska. Může za něj hrozit i zabavení auta Číst článek

Ministerstvo průmyslu a obchodu zároveň začne kontrolovat distributory pohonných hmot, aby měl stát přehled o případném umělém zvyšování marží u benzinu a nafty.

Podle opozičních stran ANO a SPD přesto opatření řidičům pohonné hmoty příliš nezlevní. I podle Sdružení automobilových dopravců ČESMAD jsou kroky vlády nedostatečné. Podle tajemníka Vojtěcha Hromíře nafta zlevní maximálně o dvě koruny, což je s ohledem na to, jak zdražovala v poslední době málo.

Stejně opatření hodnotilo i Sdružení dopravních podniků. Podle mluvčí Lindy Hailichové budou s vládou dál chtít situaci řešit. Už dřív Sdružení uvedlo, že za současné situace by některá města mohla v brzké době přistoupit k omezování spojů, případně ke zdražování jízdného.

Nafta dražší než benzin

Zajímavostí je, že ceny nafty v Česku nyní netradičně překonávají benzin. Důvodů je několik. Nafta se teď dráž než benzin podle analytika Štěpána Křečka ze společnosti BH Securities obchoduje přímo na rotterdamské burze. A navíc je po naftě v Česku a jinde v Evropě tradičně výraznější poptávka, upozorňuje.

„V Evropě je to dáno částečně i tím, že vrcholí topná sezona a využívá se topná nafta do energetických agregátorů. A zároveň nafta je přece jenom strategičtější než benzin, protože na ni funguje veškerá nákladní doprava,“ vysvětluje pro Radiožurnál Křeček.

Rostoucí ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích trápí také Německo, Polsko a Slovensko. Za benzin řidiči v Německu zaplatí v přepočtu průměrně 56,90 koruny, za naftu pak v přepočtu 58,50 koruny. Je to asi o 11 korun za litr víc než před týdnem.