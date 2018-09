Topit dřevem bude nejlevnější, ceny elektřiny a plynu stoupnou až o 10 procent, říká ekonom Kovanda

Nakupují levně, ale prodávají pořád za vyšší ceny, tak by se dala shrnout praxe zpracovatelů dřeva. Jeho výkupní cena poklesla hlavně kvůli kůrovci. Dřeva je v lesích hodně a správci lesů prodávají například smrkové a borové dříví za výrazně nižší ceny než v minulosti. Jenže ti, co dřevo prodávají dál, ceny pro zákazníky nemění, někteří dokonce zdražují. Hostem nedělního Ranního interview Radiožurnálu byl ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Rozhovor Praha 12:50 17. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít To, co je skutečně dramaticky jiné, je právě letošní kůrovcová kalamita, kterou vyhrotilo suché a teplé počasí, říká ekonom. (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Proč podle vás zpracovatelé dřeva drží jeho cenu pořád tak vysoko a nezlevní, když je dřeva v lesích přebytek?

Je to přechodná záležitost, kdy ještě trh nestačil zareagovat na novou situaci. Také to podporuje ještě nedostatečná informovanost na straně spotřebitelů, že došlo ke kůrovcové kalamitě a výraznému navýšení zejména smrkového a borového dřeva, které je kvůli této zkáze k dispozici na trhu.

Myslím si, že po nějaké době, v řádu několika měsíců, se trh začne dostávat do určité rovnováhy, to znamená, že bude docházet nejen ke snižování samotných výkupních cen, k čemuž už ostatně došlo a dochází, ale také cen pro konečné spotřebitele. Nebude to už tak, že zpracovatelé dřeva budou mít nyní poměrně vysoké marže, to je určitá přechodná záležitost.

Už jsme to několikrát zmínili, za nízké ceny dřeva může především kůrovec, ale jsou i jiné důvody?

Mezi další důvody se řadí například polomy, ale to také není nic, co by bylo až tak dramaticky jiného proti předchozím letům. To, co je skutečně dramaticky jiné, je právě letošní kůrovcová kalamita, kterou vyhrotilo suché a teplé počasí.

To je skutečně bezpříkladný jev, který povede k navýšení vytěženého objemu dřeva nejen letos, ale i v příštích letech. V roce 2019 bude objem vytěženého dřeva ještě daleko vyšší než letos a trh se dřevem se tedy bude dostávat do rovnováhy až několik let.

To znamená, že až několik let bude výhodné vytápění některými druhy dřeva zejména v porovnání s jinými energiemi, které budou v těch příštích letech poměrně bytelně zdražovat, ať už je to elektřina, plyn nebo uhlí.

Jak dlouho si myslíte, že tahle situace může trvat? Co by zpracovatele mohlo přinutit jít s cenami dřeva dolů?

Přinutí je k tomu konkurenční boj, přinutí je k tomu to, že některý z nich si prostě řekne, proč bych nemohl jít s celou dolů, když to dřevo je levné, je ho všude plno, ať už smrkového, nebo borového. A získat tím další nové zákazníky, získat podíl na trhu tím, že budu levnější a následně na to budou reagovat další, a tak se cena stlačí.

Bude hrát roli i to, že tu nižší cenu budou žádat i samotní spotřebitelé, koneční zákazníci. Řeknou si, že je situace opravdu odlišná do toho, nač byli zvyklí v uplynulých letech a budou požadovat nižší ceny. A pokud je nedostanou, tak se poohlédnou jinde. Opravdu předpokládám, že je to záležitost přechodného rázu, než si trh zvykne na novou situaci.

Topná sezona se blíží. Jaký je váš názor na srovnání jednotlivých způsobů vytápění? Dřevo, plyn nebo elektřina, co je nejvýhodnější?

Určitě dřevo, právě z důvodů, které jsme zmiňovali, protože ostatní druhy energie kvůli situaci ve světě, kvůli zdražování uhlí, ropy, pohonných hmot, narůstají a zejména narůstat budou.

Když se podíváme třeba na ceny elektřiny, tak ty už letos rostou. Rostly v první polovině roku, kdy zdražovali velcí dodavatelé elektřiny, nyní přes léto ti malí, ale tím to rozhodně nekončí, protože cena velkoobchodní elektřiny dále roste.

Očekáváme tedy na počátku příštího roku, roku 2019 velký zásah do peněženek domácností, protože lze předpokládat, že cena elektřiny stoupne o dalších 8 až 10 procent.

K tomu bohužel musíme připočíst také to, že zdraží plyn, ten zdražuje s určitým zpožděním. Právě za elektřinu ale rovněž na začátku příštího roku lze čekat zdražení až o 10 procent.

O tolik Energetický regulační úřad zvýšil svoji takzvanou indikativní cenu, to znamená, cenu, která, pokud dodavatel plynu o tolik zdraží, tak to ještě lze považovat za relativně normální. Takže i zde se musí domácnosti připravit na zdražování. A pochopitelně roste také cena uhlí kvůli tomu, že poptávka po něm celosvětově roste.