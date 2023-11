Ekonom Hindls: Cena elektřiny? Procenta tu lítají vzduchem. Nikdo ale v tuto chvíli neví, co udělá trh

O kolik zdraží elektřina a plyn? Návrh cenového rozhodnutí poslal před týdnem do konzultačního procesu Energetický regulační úřad (ERÚ). Jaká ale bude skutečná cena silové energie, je v tuto chvíli velmi těžké odhadnout. „Nikdo v tuto chvíli neví, co udělá trh,“ říká ekonom Richard Hindls v pořadu Jak to vidí... Českého rozhlasu Dvojky. Praha 9:26 13. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kolik bude elektřina stát by mělo být jasné na konci listopadu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stát letos zastropoval zhruba 60 miliardami korun regulovanou část ceny elektřiny. V příštím roce se to ale už nejspíše kvůli klidnější situaci na energetických trzích opakovat nebude.

V současné chvíli je neznámých na stole stále ještě hodně. Konečný výsledek připomínkového řízení by měl být znám do konce listopadu.

„Půjde o výsledek debaty s těmi, kteří poskytují elektrické energie, kdy se poplatek nebo výše plnění počítá podle nejdražšího poskytovatele. Cena regulované energie přitom tvoří 30 procent celkové složky ceny, kterou lidé zaplatí,“ vysvětluje v pořadu Jak to vidí... ekonom Richard Hindls.

Jaká ale bude skutečná cena silové energie, která přichází do domácností a firem, je v tuto chvíli velmi těžké odhadnout. „Proto jsem k výrokům, jestli to bude o jedno procento nebo o deset procent velmi zdrženlivý. Nikdo v tuto chvíli neví, co udělá trh,“ popisuje ekonom.

Všechny problémy, které kolem energie byly před rokem a půl, úsporný tarif a podobně, byly podle ekonoma především výsledkem prudkého pohybu cen na trzích.

„Je tedy otázka, co toto všechno udělá. Doba je velmi nejistá z mnoha důvodů a z mnoha pohledů, takže o kolik procent to bude, si říct netroufám. Zvýšení tam ale bude. Není to totiž jenom rozhodnutí regulačního úřadu. Je to také zrušení odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, který teď my a firmy začneme znovu platit,“ říká Hindls.

Pokud by došlo na návrh zdražení regulované části ceny, hovoří se o tom, že pro domácnosti by to bylo v průměru o 71 procent, pro velké průmyslové podniky až o 206 procent.

„Procenta tu lítají vzduchem. Do toho se samozřejmě promítá politika. Současný establishment říká, že to tolik nebude. Opoziční establishment říká, že to bude více. Já si spíše říkám, co se odehraje na trhu se skutečnou energií,“ říká ekonom.

Nejistá predikce

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) celková cena elektřiny, která vedle regulované platby zahrnuje i zlevňující komoditu pro podniky, v příštím roce nakonec klesne.

„Jestli klesne, ale my v tuto chvíli nevíme. Už minulý rok jsme to nějak museli řešit. Mezitím začala válka na Ukrajině. To všechno mělo velký vliv nejenom na ceny elektřiny, ale i na cenu plynu a ropy. Z tohoto pohledu je to velmi těžké předpovědět. Svět je ve zvláštním stavu. Znovu se začal polarizovat. Léta jsme byli zvyklí žít v bipolárním světě. Pak se to trošku rozvolnilo,“ podotýká Hindls.

A pokračuje: „Teď se ale zase ti velcí utkávají na dvou pólech spektra, takže je opravdu velmi těžké říct, co politika udělá. Musíme všichni věřit, že moc ne. Cena energií je ale možná jenom takový malý vláček v problémech, který svět má.“

Podle ekonoma to ale nakonec tak zlé být nemusí. „Jsem optimista. Žijeme navíc v zemi, která je velmi klidná a vzdálená všem problémům. ERÚ má ještě hodně času na vyjednávání a zkoumání, takže uvidíme, co se bude dít za tři týdny,“ doplňuje.

