Cena kakaa na světových trzích je nejnižší za posledních deset let. Zlevní díky tomu i čokoláda?

Cena kakaových bobů na burze za poslední rok a půl prudce klesla. Zatímco v prosinci 2015 stála tuna zhruba 3400 dolarů, letos v létě už to bylo i méně než 1800 dolarů a cena tak klesla téměř na polovinu. Co za zlevňováním stojí a bude to mít dopad i na cenu čokolády v obchodech? Praha 6:44 21. července 2017 Kakaové boby z fairtradové produkce | Foto: Kristýna Maková

Výrazný propad cen kakaových bobů je v posledních měsících způsoben především velkou úrodou v západní Africe, která dodává přibližně 70 procent nabídky kakaa ve světě, říká pro Radiožurnál Boris Tomčiak, analytik společnosti Finlord.

„Úroda na Pobřeží Slonoviny byla nejvyšší v historii. Ale také se zvýšila produkce v Ghaně, a to na tříleté maximum. Když se podíváme na globální zásoby, tak ty v této sezóně vzrostly oproti předcházející sezoně o 27 procent, což je velmi výrazný skok. A dá se očekávat, že také v nadcházející sezoně budou globální zásoby kakaa velmi vysoké. Minimálně do konce tohoto roku by se cena kakaa neměla zvyšovat."

Podle Tomčiaka bylo hlavním tahounem vysoké produkce kakaa ideální počasí. Navíc v předchozích letech byla cena kakaa vysoká, a tak mohli farmáři v západní Africe investovat vydělané peníze třeba do hnojiv nebo do postřiků stromů a tím zvýšit produkci. Nízké ceny kakaa by podle Tomčiaka měli pocítit i spotřebitelé.

„Čokoláda a jiné čokoládové produkty v České republice už zlevňují. To zlevňování je o mnoho mírnější, než pozorujeme u poklesu cen kakaa na světových trzích. Za poslední rok je to o přibližně pět procent. Ale dá se očekávat, že minimálně do konce tohoto roku by se cena čokoládových produktů mohla v České republice nadále snižovat,“ tvrdí.

Výrobci čokolády a cukrovinek ale mají na vývoj cen jiný názor. Například společnost Nestlé se v Česku podle jejího zástupce Vratislava Jandy zlevňovat nechystá. „Nestlé kakaové boby nekupuje, to kupuje až čokoládovou masu. Vedle nízké ceny kakaa ovšem nám vystupuje cena cukrů a tuků a stejně tak je to i u ceny vanilky, která je důležitou příchutí čokolády. Za cenu práce právě teď také platíme mnohem víc, než jsme platili před půl rokem. Ta cena zůstane spíše dlouhodobě stabilní."

A podobně mluví i Gabriela Bechynská, mluvčí společnosti Mondelez, která vyrábí například čokolády Milka nebo Figaro pro český trh. „V cenách kakaa na trzích dochází k výrazným výkyvům. Z tohoto důvodu má naše společnost dlouhodobou nákupní strategii této komodity, kterou usilujeme o zajištění stabilních nákladů. Ceny produktů pro koncové spotřebitele nicméně určují obchodní řetězce."

Velké i menší společnosti obvykle nakupují kakao například s půlročním předstihem a mají cenu předem domluvenou a zafixovanou. Třeba společnost Pražská čokoláda, která patří k menším výrobcům, nakupuje kakaovou hmotu, ale kromě toho také přímo boby od pěstitelů v Salvadoru.

„Stejně se nejvíce prodává mléčná čokoláda jako taková a množství kakaových částic v ní je třeba kolem 30 procent. Proto to nemá takový vliv na konečnou cenu produktu. Daleko větším nákladem jsou všechny věci okolo, jako lidská práce. Když více vyrábíte ručně, tím více je vlastně nákladnější práce toho člověka než nějaká ingredience, takže vám to potom je úplně jedno,“ popisuje ředitel firmy Petr Kovařík.

Přesto například v roce 2014 velké firmy mluvily o tom, že musí kvůli vysokým cenám kakaa čokoládu zdražit. Kakaových výrobků, ať už jde o čokolády nebo jiné cukrovinky, sní každý Čech podle Českého statistického úřadu zhruba sedm kilogramů ročně.