Cena másla zase klesne, pravděpodobně ale až v příštím roce, myslí si ekonom Trinity Bank

V některých případech máslo stojí 70 až 80 korun. „Zdražilo se jednak kvůli poptávce mlékárenských výrobků, která nejen v České republice stoupá. Lidé totiž po inflační smršti uplynulých let opět pociťují její snížení a mají pocit, že si můžou dovolit více utrácet, a tak utrácejí. V tu chvíli se ale nedostává té základní suroviny – mléka,“ popisuje aktuální situaci ekonom.

„Postupně se vracíme tam, kde jsme byli před covidem, a to nejen ve spotřebě potravin. Stále tam ale nejsme. Čechům totiž klesly reálné příjmy od roku 2019 nejvýrazněji ze všech významných ekonomik jak v Evropě, tak ve světě. Poptávka po mléčných výrobcích není ale jen u nás a trh to prostě nestíhá,“ říká Lukáš Kovanda.

V Česku roste cena másla nejdramatičtěji, meziročně až o 40 procent. „Důvodem je to, že se u nás zdražily velice výrazně energie. To má vliv už na samotné zemědělce i potravináře. To se samozřejmě propíše i na ceně výsledných produkt,“ dodává.

I když jsou ceny vyhnané do extrému, můžeme čekat pokles. „Pravděpodobně ale až v příštím roce. Kvůli takovým cenám spousta lidí přejde na různé náhražky a to se projeví na poptávce čili na budoucích cenách. Je také možné, že se i u nás objeví noví dodavatelé a rozšíří se tak na našem trhu sortiment,“ popisuje výhledy do budoucna hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Proč se ceny mléka zvedají pouze o haléře? Proč obchodní řetězce zvedají marže na své produkty? A může stát nějak reagovat na nefunkční trh? To a mnohem více se dozvíte ve výše přiloženém audiozáznamu výše.