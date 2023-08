Tržní cena olivového oleje je na historickém maximu. ‚Brzy se to projeví v obchodech,‘ říká analytik

Velkoobchodní ceny olivového oleje jsou na historických maximech. Způsobilo to hlavně sucho ve Španělsku a dalších zemích EU, odkud pochází dvě třetiny celosvětové produkce. Lze očekávat, že růst cen se projeví i v obchodech poté, co se prodají zásoby z loňské úrody, tvrdí analytik XTB Jiří Tyleček. V ČR se nyní prodává litr olivového oleje za zhruba 250 korun, příští rok by podle Tylečka mohla být cena až dvojnásobná. Praha/Madrid/Řím/Lisabon/Atény 23:16 2. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít olivový olej (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0

Podle analytika zatím maloobchodní řetězce na růst velkoobchodní ceny příliš nereagují. Litr olivového oleje se prodává na velkoobchodním trhu za zhruba osm eur, což je podle aktuálního kurzu zhruba 192 korun, uvedl.

Dánsko sužuje nejhorší sucho od roku 2006. Bez deště je severská země už dva týdny Číst článek

Na další vývoj cen v obchodech podle něj bude mít vliv i to, zda lidé upraví své nákupní preference, mohou kupovat například jiné druhy olejů. Tlak na ceny může také zmírnit lepší pěstitelská sezona v příštím roce.

Tyleček uvedl, že nedostatek srážek způsobil výrazně horší úrodu ve Španělsku, které je největším světovým producentem olivového oleje. Pochází z něj téměř 40 procent produkce.

„Druhým největším producentem je Itálie, která byla letos taktéž postižena suchem. Jen o něco málo lepší situace je letos v Portugalsku a Řecku,“ doplnil.

Současné sucho je letos nejrozsáhlejší, tvrdí vědci. Nejhorší stupně hlásí už 11 procent území Česka Číst článek

Uvedl také, že španělští pěstitelé letos sklidili zhruba dvě pětiny produkce ve srovnání s loňskou sezonou, tedy asi 620 000 tun. Výnosy pěstitelů jsou nejnižší za posledních 30 let, řekl analytik.

To podle něj vede k tomu, že rychle mizí zásoby a mohou se dostat na minimum ještě před začátkem sklizně v příštím roce.

Extrémní vedra nabírají v USA na intenzitě. ‚Horko je zabijákem číslo jedna,‘ prohlásil Biden Číst článek

Ceny oleje podle Tylečka ovlivňují i vyšší náklady zemědělců na hnojiva nebo vyšší úrokové sazby bank.

„Jakékoliv investice jsou spjaty s vyššími náklady, přičemž nedostatek vody byl primárním hybatelem investic pěstitelů v letošním roce. Pokud by kvůli změnám klimatu bylo sucho v jižní Evropě častým jevem, tak nutné zavlažování by dále tlačilo na růst cen oliv a olivového oleje,“ uvedl.

Dodal, že by to mohlo vést k přesunu pěstování oliv do severnějších oblastí.