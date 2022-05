Čeští řidiči si za benzin a naftu výrazně připlatí. Cena ropy se přitom nemění

Zatímco ceny ropy na světovém trhu se výrazně nehýbou, benzin i nafta v Česku opět zdražily. A to už třetí týden po sobě. Cena nafty oproti minulému týdnu stoupla o 87 haléřů. Nejprodávanější benzin Natural 95 dokonce zdražil o víc než korunu. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny pohonných hmot v Česku sleduje. Praha 19:35 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohonné hmoty začaly opět zdražovat, protože poptávka po nich je podle oslovených ekonomů v celé Evropě nadprůměrná (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pohonné hmoty začaly opět zdražovat, protože poptávka po nich je podle oslovených ekonomů v celé Evropě nadprůměrná. Důvodem je, že se řidiči i firmy předzásobují kvůli nejisté době a válce na Ukrajině.

Podle ekonoma Borise Tomčiaka ze společnosti Finlord pak této zvýšené poptávce neodpovídá nabídka z evropských rafinerií, které by měly nahradit dodávky z Ruska.

„Rusko bylo významným exportérem nejen ropy, ale i samotných produktů na evropský trh. Tento výpadek je nutné nahradit. Rafinerie se snaží v Evropě svou produkci zvýšit. Nebude to ale hned,“ řekl Radiožurnálu Tomčiak.

Klesající nabídka spolu s vysokou poptávkou pak žene vzhůru velkoobchodní ceny i na rotterdamské burze, která je pro evropskou cenotvorbu určující. A konečné ceny v Česku ovlivňuje taky kurz koruny vůči dolaru.

„Dalším vlivem je samozřejmě směnný kurz koruny vůči dolaru, protože rotterdamský trh se obchoduje v dolarech. Tedy, i kdyby se na rotterdamském trhu nedělo vůbec nic a posilovala by koruna, tak by se pro nás pohonné hmoty zlevňovaly, když ale koruna oslabuje, pohonné hmoty jdou nahoru,“ vysvětlil předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Právě to se na trhu děje. Česká národní banka proto na čtvrtečním zasedání rozhodla intervenovat ve prospěch koruny na devizovém trhu. Podle centrální banky by to mělo zamezit dlouhodobějšímu oslabení kurzu koruny v době vysoké inflace.

Vláda už před časem začala kontrolovat marže pumpařů, čímž chtěla zamezit umělému navyšování. Podle ministerstva financí v dubnu v porovnání s březnem ceny klesly, a to zhruba o 65 haléřů u nafty a o 59 haléřů u Naturalu 95. Stále jsou ale výrazně vyšší, než kolik byl průměr v loňském roce.

Vláda chce marže pumpařů kontrolovat do konce září a připomenu, že od června začne platit taky snížení spotřební daně z nafty a benzinu. Podle vlády by to mělo koncovou cenu snížit o korunu padesát. Například ekonom Boris Tomčiak ale očekává, že v létě budeme tankovat za stejné nebo ještě mírně vyšší ceny než dnes. A to mimo jiné kvůli chystanému evropskému embargu na ruskou ropu.