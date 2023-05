Dopady vládního balíčku: snížení DPH na potraviny si zákazníci nevšimnou, shodují se v malých obchodech

I když se vládě podaří prosadit snížit sazbu DPH na potraviny z 15 na 12 procent, neočekávají venkovského prodejny větší příliv zákazníků. Shodují se na tom obchodníci, které Radiožurnál oslovil. Jaký bude dopad vládního úsporného balíčku, mapuje nový seriál, který je součástí projektu Život k nezaplacení. Život k nezaplacení Praha 12:43 22. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Provozovatelé venkovských prodejen se shodují, že jejich zákazníci si snížení DPH na potraviny nevšimnou (ilustrační foto) | Foto: David Peltán | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Je to velice těžké, protože v dnešní době všechno zdražuje. Lidé mají problém zaplatit vlastní účty. A je to poznat i na nákupech, sortiment v košících je čím dál okleštěnější,“ popisuje Radana Libosková, která vede koloniál v Dolním Sklenově v Podbeskydí.

V obci s necelými 600 obyvatel je to spolu s prodejnou místního farmáře jediný obchod. Chodí k ní většinou starší lidé. Pro čerstvé pečivo, pro minerálku.

„Maso už lidé ani tak nekupují, spíše mléko a salámy. Nebo zeleninu, ale také už je to míň. Nákup tak kolem do 300 korun,“ vypočítává Libosková, kolik lidé za nákup utratí.



Koloniál má šest let, z toho už dva roky místo zisků sčítá ztráty. Příjem má z pronájmu bytů, obchůdek dotuje. „Je to hodně složité, protože energie a všechno strašně stoupá. Provozní náklady se rapidně zvyšují. A tržby klesají,“ přibližuje svou situaci.

Od poklesu DPH o tři procenta si Libosková moc neslibuje. Typický nákup v jejím obchodě by zlevnil ani ne o desetikorunu. „Jestli nám dodavatel zlevní, my zlevníme také, ale jestli nám zdraží, musíme zdražit také. Náklady se nějak zaplatit musí,“ podotýká.

Jediný obchod

Ani o čtyřicet kilometrů dál, v Ropici na Českotěšínsku, snížení DPH na potraviny neslaví. Provozovatel minimarketu Vojtěch Jakubík změnu nečeká. „Lidé si toho asi nevšimnou, protože jak ceny rostly rapidně nahoru, tak to podle mě nebude příliš znatelné,“ domnívá se.

I Jakubík bere obchůdek spíše jako službu lidem než byznys. „Provozuji restauraci, která sousedí s obchodem. Budeme se ho snažit provozovat, aby byl bez výdělku, ale aby nešel do minusu. Bude nám stačit, když budeme mít v obci obchod, a nebude ziskový, ale nebude prodělečný,“ vysvětluje.

Ropický minimarket otevřel před měsícem. Od obce dostal symbolický nájem, jinak by do toho Jakubík ani nešel. Teď zkouší, jestli vůbec pokryje náklady. Do Polska je to odtud pár kilometrů a na velké nákupy jezdí místní tam. „Nemůžeme nikdy konkurovat velkým obchodům, typu slevy, akce a takové věci,“ doplňuje.

V Ropici jsou ale rádi, že jediný obchod v obci má zase otevřeno. Předchozí provozovatel ho zavřel loni v listopadu, už ho nechtěl dotovat. Nakupovat sem chodí i Marek. Pracuje v nedalekých železárnách a po cestě domů se staví pro to, co je třeba.

„Pro mě je to důležité hlavně proto, že člověk nechce vždycky jet až do někam daleko do velkého obchodu. Chce se stavit v obci, že sem jenom sjede na kole nebo si sem zajde pěšky,“ přibližuje Marek, proč chodí do obchůdku nakupovat.

A dodává, že když má obec školu, hospodu a obchod, tak je na tom dobře. Pro Ropici to platí, pro mnohé obce v okolí už ne.

Přehled sazeb DPH v Evropě



Stát Standardní (%) Snížená (%) Belgie 21 6 a 12 Bulharsko 20 9 Česko 21 10 a 15 Dánsko 25 – Estonsko 20 9 Finsko 24 10 a 14 Francie 20 2,1 a 5,5 a 10 Chorvatsko 25 5 a 13 Irsko 23 4,8 a 9 a 13,5 Island 24 11 Itálie 22 4 a 5 a 10 Kypr 19 5 a 9 Lichtenštejnsko 7,7 3,7 a 2,5 Litva 21 5 a 9 Lotyšsko 21 12 a 5 Lucembursko 16 3 a 7 a 12 Maďarsko 27 5 a 18 Malta 18 5 a 7 Německo 19 7 Nizozemsko 21 9 Norsko 25 12 a 15 Polsko 23 5 a 8 Portugalsko 23 6 a 13 Rakousko 20 10 a 13 Rumunsko 19 5 a 9 Řecko 24 13 a 6 Slovensko 20 10 Slovinsko 22 9,5 a 5 Španělsko 21 4 a 10 Švédsko 25 6 a 12 Švýcarsko 7,7 2,7 a 3,5 Velká Británie 20 5 Zvýšenou sazbu nemá v Evropě nikdo.