Ať je cena rozumná už v regálech. Víc než polovina potravin se kupuje v akcích, vadí ministerstvu

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) chce monitorovat ceny vybraných potravin a hlídat, jestli marže obchodníků nejsou přemrštěné a nezdražují už tak drahé potraviny. Je to správný krok? „Každý monitoring v rámci dodavatelského řetězce je určitou cestou, byť psychologickou," schvaluje plán ministra jeho náměstek pro sekci potravinářství Jindřich Fialka. Praha 18:50 25. dubna 2022

Viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Pavel Mikloška doufá, že tento nástroj bude využíván spravedlivě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jsou kontroly marží u potravin cestou, jak zajistit spravedlivé ceny? Debatují Jindřich Fialka a Pavel Mikloška.

„Pokud to bude využito férově, pak s tím plánem nelze nesouhlasit. Ale musíme znát metodiku a určitě to dává signál, aby žádný článek řetězce cenu zbytečně nenavyšoval,“ soudí Mikloška.

„V minulých letech takové kontroly proběhly v případě cen másla a vajec, ale žádné bezdůvodné navyšování ceny na straně obchodníků neodhalily,“ upozorňuje viceprezident.

Náměstek Fialka tvrdí, že ministerstvo má připraveny nástroje pro kontrolu marží, hrubých marží i obchodních přirážek. „Také pravidelně sledujeme ceny výrobců v zemědělství, potravinářském průmyslu i ceny spotřebitelské. Monitoring tedy probíhá naprosto férově,“ ujišťuje.

„Rostly ceny u prvovýrobců, u zpracovatelů. Obchodník také platí vyšší ceny energií, paliva, takže i jeho provozní náklady se zvyšují.“ Pavel Mikloška, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Mikloška ale věří, že obchodníci zbytečně marže nenavyšují. „Na českém trhu je vysoce konkurenční prostředí, takže obchodníci se navzájem velmi hlídají a dávají pozor, aby nezvedli cenu nad úroveň běžné konkurence, protože by neprodali,“ vysvětluje.

„My monitorujme celý dodavatelský řetězec, aby bylo jasné, že ceny rostou legitimně. A rostly ceny u prvovýrobců, u zpracovatelů, ale obchodník také platí vyšší ceny energií, paliva, takže i jeho provozní náklady se zásadně zvyšují,“ vysvětluje viceprezident.

„Bylo by vhodnější, kdyby cena byla rozumná už v regálech. Jinak Česko dostává nálepku, že máme vysoké ceny potravin.“ Jindřich Fialka, náměstek ministra zemědělství

Že by šlo ze strany státu o snahu o regulaci, náměstek odmítá. „Žádný trh rozhodně regulovat nechceme a nebudeme. Chceme jen dospět k tomu, na co nás upozorňují spotřebitelé, potravináři i zemědělci.“

„Budeme konat monitoringem. Pan ministr neudělal nic jiného, než že poukázal na některé excesy. Souhlasím, že české prostředí je velmi konkurenční, ale jde nám o to, aby celý řetězec byl konkurenceschopný, například aby nikdo neprodával pod nákladovou cenou,“ doplňuje Fialka.

A připomíná, že obchodní řetězce pracují s vysokou regálovou cenou. „Důsledkem je, že český spotřebitel kupuje víc než 50 procent potravin ve slevových akcích. Bylo by vhodnější, kdyby cena byla rozumná už v regálech, jinak Česko dostává nálepku, že máme vysoké ceny potravin, což není pravda,“ shrnuje Jindřich Fialka.

„Cena je velice fluktuativní záležitost,“ namítá viceprezident.

„Průměrná marže obchodníků je na úrovni 30 až 40 procent a z ní hradí veškeré náklady.“ Pavel Mikloška, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

„V současné době většina obchodníků nenakupuje specificky položky do promoce za jiné ceny než do normálního prodeje. Může se to stát u sezónních produktů, které mají nadmíru produkce. Ale průměrná marže obchodníků je na úrovni 30 až 40 procent a z ní hradí veškeré náklady,“ hájí obchodníky Pavel Mikloška.

Poslechněte si celou debatu, moderuje Ondřej Čihák.