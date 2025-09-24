Cena povolenek by měla být rovna způsobeným škodám. Zrušit je by nás vyšlo dráž, míní expert
Správně nastavené ceny emisních povolenek pro domácnosti splní svůj účel, aniž by neúnosně zatížily rozpočty rodin a mikropodniků, píše se v nové studii výzkumné společnosti IDEA. Pokud by se cena povolenek držela na 55 eurech za tunu oxidu uhličitého, průměrnou českou domácnost by vyšly na 5000 korun ročně. „Pokud ovšem někdo bydlí v nezatepleném domě a topí uhlím, tak ten dopad bude mnohem vyšší,“ říká pro Český rozhlas Plus Tomáš Protivínský.
Emisní povolenky označované jako EU ETS 2 mají začít platit od roku 2027. Týkat se budou týkat benzinu, nafty, uhlí a plynu, prodraží tedy silniční dopravu a vytápění budov. Platit je budou dodavatelé, nikoliv domácnosti, i když náklady pravděpodobně promítnou dodavatelé do svých cen.
Ve veřejném prostoru zaznívají obavy, že roční náklady pro domácnost dosáhnou desítek tisíc korun. Protivínský a jeho kolegové z ekonomického ústavu Akademie věd IDEA CERGE EI ovšem spočítali, že domácnosti si připlatí 5000 korun.
Protivínský pro Český rozhlas Plus připomíná, že nový systém počítá s měkkým cenovým stropem ve výši 45 eur v cenách roku 2020, což nyní vychází na přibližně 55 eur. V případě jeho překročení by se na trh uvolnily dodatečné povolenky, otázkou ale je, zda by to stačilo ke snížení ceny pod limit.
„Aktuální cena povolenek je přes 70 eur. Pokud by ty nové měly podobnou cenu, byl by jejich dopad proporčně vyšší, asi 6 tisíc korun ročně,“ vysvětluje expert.
Emisní povolenky vychází z principu, že znečišťovatel platí – tedy odškodňuje společnost za ničení životního prostředí. A když někdo kupuje zboží, které poškozuje někoho třetího, je třeba, aby se to odrazilo v ceně, která bude motivovat k nižší spotřebě.
„Z hlediska ekonomické teorie by cena ideálně měla být rovná budoucím škodám z vypouštění skleníkových plynů, přičemž aktuální odhady se pohybují mezi 150 a 350 dolary za tunu. To je výrazně více než cena emisní povolenky,“ upozorňuje.
Protivínský dodává, že strop musí být nižší s ohledem na společenskou přijatelnost i hospodářství. Při cenách pod 50 eur podle něj povolenky nemají negativní dopady na zaměstnanost či růst HDP.
„Je žádoucí, aby se strop do budoucna postupně navyšoval, aby se podpořilo plnění klimatických cílů a zohlednila se inflace, která mění cenu peněz,“ podotýká.
Neplnit cíle je dražší
Univerzita v Kolíně nad Rýnem před časem vypočítala, že ke splnění dekarbonizačních cílů Evropské unie by povolenka musela stát 250 eur za tunu oxidu uhličitého.
Podle Protivínského výsledná cena vždy odráží vstupní předpoklady, tedy jak nákladné bude snižování emisí a jaký bude technologický vývoj.
„Místo přehodnocování klimatických cílům bychom se měli zaměřit na plnění těch, které máme, a na pomoc zranitelným domácnostem. Zejména bychom měli zachovat cíl uhlíkové neutrality do roku 2050, myslím, že je to reálné bez negativních dopadů na ekonomiku a konkurenceschopnost,“ soudí.
Poukazuje přitom na to, že i kdybychom přestali bojovat s klimatickou změnou a zrušili systém emisních povolenek, s vysokou pravděpodobností bychom vynaložili výrazně více prostředků na adaptační opatření a budování infrastruktury.
Za inspirativní označuje příklad Švédska, které v roce 1991 jako jedna z prvních zemí zavedlo uhlíkovou daň ve výši 22 eur za tunu. „Dnes je to přes 100 eur a švédské emise velmi rychle klesají, dnes patří k nejnižším v přepočtu na osobu, zatímco ty české jsou jedny z nejvyšších v Evropské unii,“ dodává Protivínský.
