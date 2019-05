Ropa zlevňuje kvůli obavám, že Čína a USA neuzavřou včas obchodní dohodu. V pátek se zvedne clo

Ceny ropy ve čtvrtek klesají. Investoři se obávají, že se Spojeným státům a Číně nepodaří uzavřít obchodní dohodu dříve, než se v pátek zvedne clo na čínské výrobky dovážené do USA. To by mohlo poškodit hospodářský růst a snížit poptávku po surovině.

