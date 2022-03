Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Cena ropy je poblíž maxima z roku 2008

Ceny pohonných hmot u českých čerpacích stanic nadále rostou. Litr Naturalu 95 stojí průměrně 42,77 koruny, litr nafty 44,15 koruny. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která průměrné ceny paliv sleduje od roku 2005. Ceny ropy jsou navíc kvůli možnému zákazu dovozu z Ruska do Evropy a do Spojených států poblíž maxima z roku 2008. Cenu žene nahoru také možné zpoždění návratu íránské ropy na globální trhy, které podnítilo obavy z nedostatku dodávek.

