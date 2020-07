Obavy z koronaviru dál zvyšují cenu zlata. Žlutý kov je nejdražší od roku 2011

Cena zlata se během dnešního obchodování vyšplhala na nejvyšší úroveň od listopadu 2011. Od překonání psychologicky důležité hranice 1800 USD za troyskou unci ji dělí už jen několik dolarů. Za zdražováním žlutého kovu stojí podle analytiků rostoucí počty nových případů nákazy koronavirem ve světě. Londýn/New York 23:20 7. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolem 20.00 SELČ vykazovala cena zlata k okamžitému dodání podle údajů agentury Bloomberg nárůst o 0,7 procenta zhruba na 1797 dolarů (42 500 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). Investoři považují zlato za bezpečné útočiště v období nejistoty.

„Vždycky, když se objeví strach, je to podpůrný faktor pro zlato, ať už je to koronavirus, anebo obavy, že si ekonomika nevede dobře,“ uvedl podle agentury Reuters vedoucí obchodník společnosti U.S. Global Investors Michael Matousek.

Od začátku roku už cena zlata vzrostla o více než 18 procent. Zlato nyní těží rovněž ze snižování úroků a dalších stimulačních opatření, kterými se centrální banky snaží pomoci ekonomice překonat negativní dopady koronaviru. Nízké úrokové sazby zmenšují nevýhodu zlata oproti investicím přinášejícím úroky, jako jsou například dluhopisy.