Konec levné elektřiny, dražší potraviny, ale levnější nafta a benzin. Co čeká Česko v roce 2019?

Příští rok by měl pokračovat rychlý růst mezd. Ministerstvo financí ve své prognóze očekává, že průměrný výdělek vzroste o osm procent. Část tohoto přilepšení ale seberou rostoucí ceny. Zatímco v předchozích letech bylo velkým tématem zdražování potravin, v roce nadcházejícím lidé zřejmě nejvíc pocítí růst nákladů souvisejících s bydlením. Praha 12:15 28. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Nejvíc si od začátku roku připlatí lidé za energie - teplo, vodu, plyn nebo elektřinu. Její dodavatelé nejčastěji ohlásili zvýšení cen mezi pět a deseti procenty. Reagují tak podle výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora na výrazné zdražení elektřiny na burzách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Konec levné elektřiny, ale levnější nafta a benzin. Co čeká Česko v roce 2019? Téma pro Zuzanu Švejdovou z ekonomické redakce

„Růst na burzách byl jen v průběhu tohoto roku podstatně větší než 50 procent a koneckonců už v předchozím roce docházelo k pozvolnějšímu růstu,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Elektřina ale nezdraží všem. Zvýšení cen se netýká třeba domácností, které mají tarif s cenou zafixovanou na několik let dopředu. Část ceny také tvoří regulovaná platba za distribuci, která zdraží méně než samotná silová elektřina. A také růst její ceny pocítí zákazníci podle Gavora jen částečně.

„Štěstí pro nás jako konečné odběratele je pouze to, že dodavatelé energií nakupují elektřinu na burzách postupně a s velkým předstihem. To znamená, že část energií, které budeme spotřebovávat v roce 2019, byla už nakoupena v předstihu za mnohem lepší ceny,“ doplňuje.

Elektřina pro domácnosti a firmy ale zdražovala už během roku 2018. I proto letos výrazně vzrostl počet domácností, které se rozhodly pro změnu dodavatele. Podle statistik společnosti OTE přešlo od ledna do listopadu k jiné firmě téměř 350 tisíc domácností, což je nejvíc od roku 2012.

Dražší potravin, levnější benzin a nafta

Kromě energií by v příštím roce mohly podle hlavního ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela zdražit také potraviny.

„Obecně se očekává, že po letošní slabší úrodě by mělo dojít ke zvýšení cen potravin, bude k tomu přispívat to nestálé počasí. My očekáváme, že zejména v první polovině roku by se inflace mohla přiblížit až ke třem procentům,“ vysvětluje Zeisel.

Vrátit či vyměnit nevhodný dárek obchody umožní do půlky ledna. Zboží ale musí být nepoškozené Číst článek

Alespoň na začátku roku by ale mělo pokračovat zlevňování benzinu a nafty. Ceny ropy totiž od října výrazně padají, z téměř 90 dolarů za barel se dostaly pod 60 dolarů. Jsou tak nejnižší od podzimu 2017. Co tento propad způsobilo?

„Existuje obava, jestli bude poptávka po ropě nadále na takové úrovni jako v předcházejících letech. Je to zejména obava ohledně toho, co se děje na rozvíjejících se trzích. Máme tady problémy v Turecku, máme tady problémy v Argentině, otázkou je Čína, která je zodpovědná za čtyřicet procent přírůstku poptávky po ropě,“ vysvětluje makroekonomický analytik ČSOB Dominik Rusinko.

Světová produkce ropy přitom roste, a to hlavně zásluhou Spojených států, kde dochází k velkému boomu těžby z ropných břidlic.

Začaly výprodeje. Obchody lákají na slevy i osmdesát procent, inspekce ale vyzývá k opatrnosti Číst článek

Růst cen v Česku by mohlo zmírňovat také posilování koruny. Česká národní banka předpokládá, že na konci roku 2019 bude stát jedno euro 24 korun a 70 haléřů, což je zhruba o korunu méně než dnes. Posilování české měny ale centrální banka očekávala i pro rok 2018.

Proč k němu nedošlo, popisuje hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek: „Vysvětlení je více, jedním z nich je to, že větší vliv mají vnější rizika, která vnímají investoři než ten úrokový diferenciál. Těmi riziky myslím například tureckou finanční krizi, Argentinu, Itálii, politické riziko. Toto zkrátka může převážit.“

K posilování koruny ale může přispět i centrální banka, pokud se rozhodne pro další zvyšování úrokových sazeb. Letos k tomuto kroku přistoupila pětkrát, což se ale odrazilo na cenách hypoték a dalších úvěrů. Třeba půjčky na bydlení jsou tak nejdražší za posledního 4,5 roku.