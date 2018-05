Benzín opět zdraží. Může za to napětí na Blízkem východě i volby ve Venezuele

Aktuální ceny jsou podle CCS oproti minulému týdnu o 60 haléřů vyšší. Průměrná cena benzinu Natural 95 je 32 koruny 72 haléřů za litr. Nafta v průměru stála 31 korunu 82 haléřů za litr. Nejvyšší ceny jsou v Praze, na Vysočině a v Plzeňském kraji. Nejlevnější jsou naopak na Zlínsku a v Královéhradeckém kraji. Rozdíl mezi nejvyššími a nejnižšími cenami je kolem jedné koruny.

Zdražování pohonných hmot můžeme sledovat už dva měsíce, za tu dobu se průměrná cena zvýšila o více než dvě koruny.

Za zdražováním ropy stojí napjatá geopolitická situace na Blízkém východě a také výsledky víkendových voleb ve Venezuele. Obojí podnítilo obavy o množství ropy na trhu, protože rostou spekulace o možných sankcích Washingtonu vůči Teheránu a Caracasu.

To by teoreticky mohlo znamenat výpadek dodávek ropy z obou těžařských zemí na světový trh. Do toho vstoupily ještě další informace: podle agentury Reuters zdroje blízké Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) oznámily, že by už letos v červnu mohl kartel rozhodnout o navýšení limitů těžby, což by vykrylo současné výpadky v dodávkách ropy na světové trhy.

Tato informace se ukázala jako cenotvorná a vedla ke korekci na trhu s ropou. Další informace se týkala světových zásob - tím se většinou myslí stav zásob ve Spojených státech. Vstoupili do toho také američtí těžaři ropy z břidlic. Těm se totiž s tím, jak ropa zdražuje, vyplatí otevírat nové vrty. To vše vede k tomu, že obchodníci na burze jsou neklidní.

Rusko a státy OPEC omezily těžbu ropy. Ceny se ale rychle zvyšovat nebudou, shodují se analytici Číst článek

Cena pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku závisí i na kurzu koruny. „Vývoj ropného trhu se v cenách tuzemských pohonných hmot projevu se zpožděním zhruba dvou až tří týdnů. Dalším předpokladem je i to, jak se hýbe kurz koruny vůči dolaru. Od začátku května jdou tyto faktory proti nám – jinými slovy – zdražila jak ropa, tak i dolar,“ vysvětluje pro Radiožurnál akciový analytik Komerční banky Miroslav Frayer.

Motoristé v České republice tak mohou v dalších týdnech pravděpodobně čekat dražší pohonné hmoty. „Do konce tohoto měsíce by mohlo nastat zdražování o dalších 20 až 30 haléřů. Do léta je možné zvýšení cen přibližně o půl koruny,“ předpovídá analytik ze společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Kurz koruny vůči dolaru zřejmě nezpevní - ropa, která se obchoduje v dolarech, zůstane i z tohoto důvodu drahá. V létě také začíná turistická sezona. A to je období, kdy obvykle ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v České republice rostou kvůli větší poptávce motoristů.