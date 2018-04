Ceny benzinu a nafty dál rostou, zdražuje se kvůli nejistotě ze Sýrie

Čeští řidiči si u čerpacích stanic musí zas o trochu víc připlatit. Od minulého týdne zdražil litr benzínu o 20 haléřů, nafta o 16 haléřů. Ceny pohonných hmot tak stoupají už čtvrtý týden za sebou. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Hlavním důvodem je zdražování ropy. Podle analytiků navíc růst cen není u konce. Praha 17:36 19. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stojany na benzinové stanici (ilustrační foto) | Foto: JirkaF | Zdroj: Fotobanka Pixabay

V průměru řidiči za litr Naturalu 95 zaplatí 31,03 koruny, stejně i za litr nafty. Stejně jako obvykle jsou nejdražší pohonné hmoty v Praze, kde motoristé za natural zaplatí průměrně 31,84 koruny za litr a za naftu ještě o dva haléře víc, tedy 30,86 koruny.

Nejlevnější je benzin na jihu Čech

Hranici 31 korun za litr překročila průměrná cena benzinu ještě v Jihomoravském, Olomouckém, Plzeňském a také Středočeském kraji a na Vysočině. Stejně tak nafta je v těchto regionech nad 30 korunami za litr.

Naopak nejlevnější benzin natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde stojí v průměru shodně 30,59 koruny. Za naftu se platí nejméně v Ústeckém kraji, a to průměrně necelých 29,60 Kč.

Na vině je stoupající cena za barel ropy, přehoupla se přes hranici 74 dolarů - je tak nejvyšší od roku 2014. A to se samozřejmě promítá i do cen na čerpacích stanicích.

Zdražuje se kvůli Sýrii

Dalším důvodem zdražování je i konflikt v Sýrii, řekl Radiožurnálu hlavní ekonom společnosti BH Securities, Štěpán Křeček. „Na trh se začali vracet spekulanti, kteří teď ve velkém skupují ropu na základě spekulací, protože očekávají, že možná eskalace násilí v Sýrii by komplikovala dodávky ropy do Evropy. Tyto komplikace v dodávkách by potom vedly k výraznějšímu zvýšení cen ropy.“

Ceny ropy ale zvyšují i její malé zásoby ve Spojených státech a situace ve Venezuele, které bojuje se silnou recesí. Tamní produkce ropy klesá a podle analytiků bude tento trend pokračovat i dál. A i to zvyšuje cenu ropy na trzích.

Ceny na čerpacích stanicích porostou i dál, říká analytik společnosti Finlord, Boris Tomčiak. „Výhled na nejbližší týdny není pro motoristy příznivý, my očekáváme, že by se do začátku léta mohly ceny pohonných hmot zvýšit až o 50 haléřů, v těch nejbližších týdnech by zdražení pohonných hmot mělo být 20 až 30 haléřů na litr.“

Podle Tomčiaka budou totiž světové zásoby ropy klesat - v druhé polovině letošního roku by se trh mohl dokonce dostat do deficitu. Tím by opět rostla ceny ropy a s ní i cena pohonných hmot.

Kvalita pohonných hmot v Česku

V únoru odebrala Česká obchodní inspekce 217 vzorků paliv - normám nevyhověly dva vzorky nafty. Ve srovnání s předchozím měsícem, lednem, tak jde o zhoršení přesně o jeden vzorek. Hlavním důvodem byl nízký bod vzplanutí. Kvůli těmto prohřeškům uložili inspektoři zákaz prodeje nafty v celkovém objemu téměř 5 000 litrů v hodnotě necelých 150 000 korun.

Inspekce eviduje nevyhovující paliva vždy po dvou krajích. Jeden nevyhovující tedy našli inspektoři v Jihočeském kraji a na Vysočině, ten druhý v Jihomoravském a Zlínském.