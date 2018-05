Benzín a nafta jsou nejdražší za poslední léta. Výrazné zlevnění se nečeká

Pohonné hmoty jsou v Česku nejdražší za poslední téměř čtyři roky. Cena benzinu Natural 95 překročila podle dat společnosti CCS 33korunovou hranici, nafta je o necelou korunu levnější. Za poslední měsíc tak ceny vzrostly zhruba o dvě koruny. V posledním týdnu ale cena ropy Brent pomalu klesla, zdražování by se tak mohlo zastavit. O dalším vývoji na trzích Český rozhlas Plus mluvil s Borisem Tomčiakem ze společnosti Finlord. Audio Praha 13:47 31. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tankování benzínu (ilustrační foto) | Foto: Jiří Fröhlich | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V minulém týdnu se cena za barel ropy Brent pohybovala okolo 80 dolarů, nyní klesla zhruba k 76. Čím je to způsobené?

Snížení ceny Brent bylo způsobené především diskuzí kartelu OPEC a Ruska o tom, že by svůj těžební limit mohli ukončit oproti očekáváním dřív. Doposud se předpokládalo, že na zasedání, které bude koncem června, se odsouhlasí zrušení těžebního limitu ke konci letošního roku. Z předběžní diskuse ale vyplynulo, že těžební limit by mohl být zrušen v druhé polovině roku.

Je to krátkodobý výkyv a ropa se vrátí k růstu, nebo se trhy - z pohledu motoristů - uklidní? Jaké jsou důvody pro jednotlivé scénáře?

Domníváme se, že v případě ropy nastane určitá stabilizace. Zdražování z posledních měsíců by mělo postupně skončit. Samozřejmě, žádné významnější zlevňování očekávat nelze. Je to způsobeno tím, že globální zásoby se významně snížily a jsou pod dlouhodobým průměrem. Abychom to přiblížili – jsou pod průměrem asi o 30 milionů barelů. Ještě před dvěma lety byly zásoby o 300 barelů nad dlouhodobým průměrem. Takže zde byl obrovský přebytek, nyní je na trhu malý deficit a ten určitě podrží cenu ropy na zvýšené úrovni. Na druhé straně – pokud by cena měla růst nad 80 dolarů za barel, tak by těžební limit určitě padl dřív než na konci roku.

Odrazí se mírné zlevnění i u tuzemských pump, nebo tento vliv přebije posilující dolar?

Cena ropy Brent mírně poklesla, na druhé straně ale koruna oslabila vůči americkému dolaru. Takže pokles ceny ropy je významně kompenzovaný, a proto neočekáváme, že by v příštím týdnu cena pohonných hmot nějak výrazně klesla, řekněme na úrovně z poloviny měsíce. Spíš se zdražování z posledních týdnů zastaví a průměrné ceny zůstanou na současné úrovni – 33,30 Kč v případě benzínu a 32,50 Kč v případě nafty.

