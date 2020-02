Mladým lidem chybí úspory na vlastní bydlení, při žádání o hypotéku musí mít průměrně 700 tisíc korun

Dvě třetiny mladých lidí v průzkumu odpověděly, že mají naspořeno na bydlení. Jenže realita je úplně jiná. Většina z nich totiž nemá stranou ani 50 tisíc korun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o bydlení

„To vůbec nedává předpoklady k tomu, aby si člověk mohl pořídit vlastní bydlení. To jsou nějaké základní úspory, aby člověk vůbec mohl fungovat. Takže opravdu reálná dostupnost bydlení je řekněme pro nějakých deset procent z té cílové skupiny, kteří deklarovali, že mají větší úspory nad 500 tisíc korun,“ vysvětluje pro Radiožurnál generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix.

‚Třístovkáři‘

Ani taková suma ale často nestačí. Aby banka lidem na koupi nemovitosti půjčila, musí mít naspořeno alespoň dvacet procent z celkové částky. Nemovitosti ale neustále zdražují. V průměru by tak žadatel o hypotéku měl mít aktuálně k dispozici bezmála 700 tisíc korun.

„Ceny nemovitostí opravdu vedou k tomu, že více lidí bydlí v tom širším okolí těch aglomerací. Buďto tedy na okraji měst, anebo potom za okraji měst, kde už se dají pořídit domy nebo třeba úplně levné byty. U Prahy je to okolí dost velké, dojezdová vzdálenost do 30-50 kilometrů. A Praha ovlivňuje ceny nemovitostí ve všech těch okolních okresech jako je Kladno, Beroun, Benešov,“ doplňuje Feix.

Maláčová k zpřísnění dávek na bydlení: Chceme kompletně změnit systém a nenechat nic náhodě Číst článek

V realitním žargonu se těmto klientům říká „třístovkáři“. Buď si kupují nemovitost v místech, odkud jezdí příměstské autobusy s číslem tři sta a víc, nebo v případě pronájmů nechtějí platit přes tři sta korun za metr čtvereční.

„Například v Praze jsou lidé aktuálně ochotni zaplatit za nájem v bytě v průměru 292 korun za metr, ve Středočeském kraji je to asi 204 korun na metr, v Jihomoravském 224 korun na metr. Ve všech jmenovaných lokalitách se tyto částky meziročně zvedají asi o desetikorunu,“ říká mluvčí společnosti Bezrealitky.cz František Brož.

A dál zdražují i nemovitosti ke koupi. Za posledních pět let v průměru skoro o 40 procent. Nejčastěji přitom Češi obývají třípokojové domácnosti.

Přibývá zahraničních nájemců

„V téhle zemi 80 procent lidí bydlí ve vlastním - to je vysoké číslo, které je neporovnatelné se západní Evropou. A co se týče domů, tak to jsme rekordmani v tom, jak dlouho držíme dům. Taková dostupnost už asi nebude a budeme si muset zvyknout na to, že hlavně ve velkých městech se bude víc prosazovat koncept nájemního bydlení,“ předpovídá předseda představenstva Českomoravské stavební spořitelny Tomáš Kořínek.

V Česku rostou ceny nájmů téměř nejrychleji z celé Evropské unie. Podle čísel Eurostatu je před námi už jen Litva. Počet lidí hledajících nájemní bydlení se přitom v loňském roce zvedl zhruba o pětinu. Podle člena správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Jiřího Pácala se proto nabídka zužuje a není z čeho vybírat.

Nejdražší bydlení u metra je v okolí Staroměstské, byty jsou tu třikrát dražší než na Černém Mostě Číst článek

„Ta nabídka na trhu je u nás velice omezená. Samozřejmě také svou roli sehrálo v Praze i v těch větších městech airbnb, které sebralo obrovskou část nájemního trhu. Třeba Praha má už dneska téměř 15 tisíc bytů v rámci airbnb v centru Prahy, to je strašně moc. A ti mladí lidé mají samozřejmě pak problém nájemné sehnat. A roste také počet obyvatel migrací - to jsou cizinci a ti potřebují hned bydlet a vytvářejí tlak na byty, takže zvýšili ceny.“

Zahraničních zájemců, kteří loni v Česku hledali bydlení, bylo meziročně zhruba o čtvrtinu víc. O pronájem se v Česku ucházejí hlavně studenti, přibývá ale manažerů z Německa, Francie a Velké Británie, kteří v Česku pobývají po dobu třeba dvou let.