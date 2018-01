Ceny nemovitostí rostou v Česku nejvyšším tempem z celé Evropské unie. Propadly se naopak v Itálii

Meziročně se ve třetím čtvrtletí zvýšily o více než 12 procent, přitom v celé Unii šly ceny nahoru v průměru o necelých pět procent. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat.

„V absolutních částkách jsou to velká města – je to Praha Brno. Na druhou stranu, kdybychom se na to podívali procentuálně, tak ceny nejvíce rostly tam, kde byly loni ceny nejnižší – tedy v regionech, kde se málo staví. Například Ústecký kraj, Karlovarský kraj, město Jihlava,“ říká Radiožurnálu Milan Roček, provozovatel portálu cenovamapa.org.

Podobně jako Česko je na tom také Irsko a Portugalsko. Ceny bytů se naopak propadly v Itálii. Jak se pohybují ceny bytů a domů v Řecku ale nevíme, Eurostat nemá k dispozici žádná data.