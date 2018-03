Panelové byty rychle zdražují. Během pěti let jejich cena vzrostla o čtvrtinu

Byty v panelových domech rychle zdražují. Jen v loňském roce jejich cena stoupla o 15 procent – za posledních 5 let pak o celou čtvrtinu. V posledních měsících jejich ceny rostly rychleji než u staré zástavby a nových developerských projektů. A v některých městech už jsou panelové byty dokonce dražší než ty ve staré cihlové zástavbě. Vychází to z údajů realitní kanceláře MM Reality. Praha 15:33 8. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Ceny panelových bytů rostou po celém Česku, nejvýrazněji ale v Praze. V hlavním městě vzrostly ceny bytů v panelových domech podle realitní kanceláře M&M Reality v některých lokalitách až o desítky procent za posledních pět let.

Podle oblastního ředitele pro Prahu Jana Martiny nejsou neobvyklé ani případy, kdy klient koupil před pěti lety byt 3+kk na sídlišti Stodůlky za zhruba 2 300 000 korun a nedávno jej prodal za 4 300 000 korun.

Praha ovlivňuje i střední Čechy

Skokový růst cen panelových bytů v Praze přímo ovlivňuje ceny tohoto bydlení ve městech Středočeského kraje.

Příkladem je Nymburk, kde se podle statistik společnosti M&M Reality v letech 2015 a 2016 pohybovaly průměrné ceny bytů v panelových domech okolo 23 tisíc korun za metr čtvereční.

Loňský rok pak přinesl skokový nárůst a průměrná cena za metr čtvereční se vyšplhala na 32 tisíc korun. Průměrná cena bytu 2+kk v tomto městě se tak teď pohybuje okolo 1,7 milionu korun.

Nejrychleji v EU

Ceny bytů a domů v Česku rostly ve třetím čtvrtletí loňského roku podobně jako v předchozích měsících nejrychleji ze zemí Evropské unie. Meziročně se zvýšily o víc než 12 procent, jak vyplývá z údajů evropského statistického úřadu Eurostat.

Více než desetiprocentním tempem rostly ceny také v Irsku, Portugalsku, Maďarsku a Nizozemsku, naopak v Itálii klesly. V celé Evropské unii se ceny zvýšily v průměru o 4,6 procenta.

Navíc prodat i koupit nemovitost od nového roku není jednoduché, a to kvůli znovuzavedení předkupního práva, které se s prvním lednem vrátilo do občanského zákoníku. To nakazuje před prodejem bytu nabídnout prostory ve spoluvlastnickém podílu ostatním majitelům bytových jednotek. Nejčastěji jde o garážová stání, předzahrádky nebo sklepy.

Předkupní právo přináší komplikace hlavně ve velkých bytových domech, kde můžou být klidně i stovky majitelů - někteří můžou třeba i dlouhodobě žít v cizině. Administrativa navíc přináší i další výdaje.

„Průměrně celý proces trvá 3-4 měsíce. Prodávajícího celý proces může stát až tisíce korun, právě kvůli nutnosti obeslat desítky, někdy i stovky spoluvlastníků doporučenými dopisy s dodejkou a tak podobně,“ řekla Radiožurnálu Andrea Daňhelová, vedoucí právního oddělení z Fincentra Reality.

Prodej se může protáhnout

Podle společnosti se povinnost předkupního práva dotkla každé druhé transakce. Deset procent jejích klientů dokonce od nákupu ustoupilo. Řádově jde o desítky lidí.

Další jednotky stejných případů eviduje třeba i společnost M&M reality. „Od začátku roku z titulu předkupního práva na nemovitosti nám odstoupilo v řádech jednotek klientů a to zejména z obav z toho, že se předkupní právo nepodaří vyřešit, že bude vše zdlouhavé, že na to vše navazuje financování bankou, které je komplikované a v případě že by nevyšlo získání předkupního práva, tak by nevěděli jak situaci řešit,“ popsal oblastní ředitel M&M reality pro Prahu Jan Martina.

Podle Jana Zachystala z realitní kanceláře RE/MAX mají na vyjádření účastníci čtvrt roku. S vyřízením financování a zapsáním na katastru se tak prodej může protáhnout i na pět měsíců.

Realitní kanceláře souhlasí s tím, že předkupní právo je velkou komplikací na realitním trhu. Třeba Asociace realitních kanceláří se chce postavit za iniciativy, které povedou k úpravě předpisu. Oslovovat chtějí i legislativce.

Předkupní právo je tak další změnou na realitním trhu. Od roku 2016 navíc čtyřprocentní daň z hodnoty nemovitosti platí místo prodávajícího - kupující. Ta při nákupu bytu za tři miliony korun navýší náklady o dalších 120 tisíc korun.