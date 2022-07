Zájem o chalupy se meziročně propadl. Ceny ale nejspíš zamrznou, očekává ekonom Veverka

Zájem Čechů o nákup chat klesl. Podle realitních makléřů o 20 až 30 procent ve srovnání s pandemickými roky. Vysoký zájem v uplynulých letech ale přehřál trh s těmito nemovitostmi a v Česku je navíc nízká nabídka. Za vysoké částky se tak nabízely i objekty bez vody a před rekonstrukcí. O chalupy se sice zajímá méně nakupujících, ceny ale nejspíš klesat nebudou, předpokládá Jakub Veverka, hlavní ekonom portálu Videobydlení.cz. Praha 14:12 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tábořiště Špinka | Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

Za kolik se teď chaty zhruba prodávají?

To je velmi složitá otázka, protože trh je velmi členitý a na rekreační objekty neexistuje žádná cenová mapa jako u bytových nebo rezidenčních nemovitostí. My jako portál evidujeme nárůst nabídky až o 30 procent, co se týče objemu.

Zájem Čechů o nákup chat klesl, jak se to odrazilo na cenách? Odpovídá Jakub Veverka z portálu Videobydleni.cz

Před rokem bylo složité koupit chatu třeba za méně než 3 miliony.

Ano, je to tak. Co se týče trhu jako takového, tak může dojít k jakémusi zamrznutí. Meziročně ceny vyletěly v některých lokalitách o 50 až 100 procent.

V současné době evidujeme, že třeba na jeden typ chaty bylo minulý rok až 25 zájemců a tento rok došlo k až 50procentnímu poklesu. Na jednu chatu tak může být dnes třeba jen okolo pěti zájemců.

Jsou v nabídce stále ty takzvaně lepší – které mají vodu, elektřinu? Nebo je jich nedostatek?

Je jich dost. Ale jejich cena se bude pravděpodobně v dalších měsících ještě držet. Očekáváme, že třeba u méně kvalitních nemovitostí, kde není voda nebo kanalizace, tak tam mohou ceny v řádu několika měsíců do konce roku klesnout o 5 až 10 procent.

Jaký je aktuálně zájem Čechů o rekreační objekty v zahraničí a kde především?

Objekty, které jsou třeba v Chorvatsku nebo ve Španělsku, hovoříme o apartmánech třeba u moře, cenově vycházejí stejně jako průměrný byt v Praze 2+1. To znamená, že tyto nemovitosti v zahraničí dokážou majiteli přinést zajímavý výnos za další pronájem. Určitě je to Chorvatsko a Španělsko.

Slovensko je na tom jak? Patří tamní rekreační objekty k těm žádaným?

Ze Slovenska data nemáme, ale všude platí, že pokud je to turisticky zajímavá lokalita, řekněme okolo Vysokých Tater, tak si tam nemovitosti svou cenu udrží. A ještě dokážou přenést zajímají výnos.