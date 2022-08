Prodejci stavebnin zlevňují. Ceny klesají u dřeva, polystyrenu nebo výrobků ze železa

Po rekordním zdražování stavebních materiálů začaly ceny u některého zboží postupně klesat. Podle největších prodejců stavebnin v Česku, které Radiožurnál oslovil, jde o snížení v řádech desítek procent. Levnější je například železo nebo také polystyren. Naopak třeba cihly na trhu dál zdražují. Praha 7:31 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prodejci stavebnin zlevňují vybrané zboží, například dřevo, polystyren nebo výrobky ze železa (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve stavebninách v pražských Dolních Počernicích přijímali ještě na jaře jednu objednávku za druhou. Teď je zájem o stavební materiál mezi zákazníky o něco menší. A to i přesto, že jeho ceny padají.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Prodejci stavebnin zlevňují vybrané zboží. Téma pro Zuzanu Švejdovou

„Už cítíme, že poptávka opadá. Firmy mají nakoupeno ještě z minula. A co se týče nové výstavby rodinných domů, tak u té si dovolím tvrdit, že se zastavila na základě výše úrokových sazeb u hypoték,“ říká pro Radiožurnál předseda představenstva společnosti PRO-DOMA Jan Mařinec.

I díky menší poptávce teď ceny některých druhů stavebního materiálu klesají. Levnější je například železo a hutní výrobky, stejně tak stavební OSB desky nebo pěnový polystyren.

„Dolů šly všechny dřevěné výrobky, pak jsou to všechny polystyreny - to znamená izolace. Polystyren od začátku roku řádově o 50 procent dolů, to samé u dřevěných výrobků,“ vyjmenovává Mařinec.

„U sortimentů, které jsou náročné na výrobu - to znamená na energie, konkrétně cihelné zdivo, střešní krytiny a cementy se ještě očekává, že ceny půjdou o jednotky procent nahoru.“

Cena platná 15 minut

Většina stavebního materiálu dál zdražuje a oproti loňsku jsou ceny bezmála o čtvrtinu vyšší. „Obecně stavební materiál k červnu letošního roku meziročně zdražil o 23 procent. Příčinou zdražování jsou především ceny energií a pohonných hmot. Byly i výjimky, kde cena poklesla. Zbytek materiálů pokračoval v růstu ceny, který však už nemá takovou dynamiku jako v minulém roce,“ upřesňuje ředitel Stavebnin DEK Radek Vít.

‚Domácnosti oprášily kotle, co jim zbývá.‘ Lidé se chtějí připravit na zimu a dodavatelé paliv nestíhají Číst článek

Prodejci si tak museli zvyknout na rychlé přeceňování zboží. Podle obchodní zástupkyně pražských stavebnin Markéty Mrázkové se cenovky v regálech přepisovaly i několikrát denně.

„Příkladem je hutní materiál. Bylo to tak špatné, že cenová nabídka byla platná jen 15 minut - myslím betonářskou ocel, trapézové plechy, různé výztuže. Cena za kilogram byla platná 15 minut, potom už nebylo možné se na ni dostat.“

Podle Mrázkové teď zákazníci víc než dřív slyší na akční nabídky a nakupují do zásoby.

„Pokud dáme asfaltové pásy do akční nabídky a firma je potřebuje až za půl roku, tak si je stejně nakoupí, nechá si je buď tady u nás, nebo si je zaveze na vlastní sklad. To předzásobování samozřejmě probíhá,“ přibližuje.

Odhad letošní inflace se podle centrální banky zvýšil. Ekonomika ale poroste rychleji, tvrdí v prognóze Číst článek

Vysoké ceny materiálů trápí i samotné stavební společnosti. Podle kvartální analýzy českého stavebnictví nedokáže zohlednit rostoucí náklady v ceně svých staveb zhruba 20 procent podniků. Ještě komplikovanější je pak pro firmy prodlužování termínu dodávek materiálů.

„Obecně jsou termíny delší u dodání dřeva a také dalších materiálů, kde je vstup pro výrobu třeba ocel. Problémy jsou cihly, kdy některé firmy nestíhaly začátkem roku uspokojovat poptávku a musely odmítat zákazníky,“ doplňuje ředitel analytické společnosti CEEC Research Michal Vacek.

Několik měsíců tak trvá dodání například u střešních krytin nebo také u většiny zdicích materiálů.