Ceny dřeva letí skokově nahoru. Na vině je kůrovcová kalamita, ale i vysoká poptávka ze zahraničí

Ceny dřeva skokově rostou. Řezivo je letos dokonce nejdražší v historii. Může za to hlavně kůrovcová kalamita, kvůli které museli lesníci přednostně těžit napadené porosty. Dřeva pro stavebnictví nebo nábytkářství je tak nedostatek. Jeho ceny navíc žene nahoru velký zájem z ciziny - a to hlavně z Číny nebo ze Spojených států. Praha 7:10 26. srpna 2021

Ceníky dřevostaveb už musel Roman Chudý upravovat v letošním roce hned několikrát. Materiál, který nakupuje, totiž výrazně podražil. Kromě dřeva šly nahoru třeba i ceny písku, polystyrenu nebo železa.

„Děláme nabídky a každým týdnem se to mění. V pátek uděláme nabídku a v pondělí už je jiná a vždycky vyšší. Hodně lidí chce tu cenu, kterou jim nabídneme, fixovat, ale my víme, že to nejde,“ říká.

Podle Chudého si tak zájemci o dřevostavby od loňska připlatí průměrně až o 400 tisíc korun víc. Kvalitního dřeva je zkrátka nedostatek. Spolumajitel firmy CHB Dřevostavby Martin Brožek proto teď musí materiál rezervovat i několik měsíců dopředu.

„Už teď se plánuje to, co budeme stavět v prosinci nebo v lednu, tak už teď se musí objednávat. Ještě na jaře nebo v zimě stačilo zavolat týden dopředu, že potřebujeme dřevo a za týden tady bylo. Teď už to fakt tak není. Včera jsem už objednával dřevo na prosinec,“ říká Brožek.

Ceny neklesnou

A zdražuje taky třeba dřevěný nábytek, například židle, stoly nebo komody z masivu. Podle tajemníka Asociace českých nábytkářů Tomáše Lukeše si zákazníci musí na dražší zboží zkrátka zvykat. Jeho ceny prý neklesnou.

„Zdražují všechny druhy nábytku. Zmínil bych třeba čalounění, protože v tom je hodně materiálu, který je založen na ropě a právě ropné produkty nejenom že zdražují, ale jsou poměrně nedostatkové,“ vysvětluje Lukeš.

Například firma U Pilouse vyrábí hlavně kuchyně na míru. Letos už je musela zdražit o desítky procent.

„Cenová nabídka platí třeba na 14 dnů. Před tím než realizaci spustíme, tak aktualizujeme cenu zákazníkovi. A buď na to přistoupí, nebo ne. Nikomu se nelíbí, že se domluvíme na tom, že kuchyně bude stát 200 tisíc a my za dva měsíce řekneme, že chceme 240 tisíc. Ale my to neumíme pokrýt ze svých vlastních zdrojů,“ říká majitel společnosti Jiří Procházka.

Spíš než ke zpracování v tuzemských firmách tak nakládky dřeva z českých lesů míří za hranice. Kromě Číny, Německa a Rakouska se materiál ve větší míře vyváží taky do Rumunska nebo do Polska.

„Takže se začalo ve velkém vyvážet řezivo a začalo chybět na tuzemském trhu. Tempo, kterým rostly ceny, si myslím, že jsme nikdy nezaznamenali v historii, aby se třeba třikrát za měsíc zvedala cena. To já jsem za 25 let, co obchoduji se dřevem, nezažil,“ potvrzuje Jiří Svoboda ze Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.

Výrazně dražší je ale i kůrovcové dříví - jeho cena se od loňského roku skoro zdvojnásobila. Domácnosti tak musí počítat, že si se začátkem topné sezóny připlatí i za palivové dřevo.