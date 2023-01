Nabídku na fixaci cen energií bych nyní nevyužil, v budoucnu se nevyplatí, tvrdí expert na energetiku

Ceny elektřiny i plynu na burzách klesají. Jsme z nejhoršího venku? Za jak dlouho se nižší velkoobchodní ceny energií projeví v peněženkách maloodběratelů? A kdy se trh s energiemi stabilizuje? „Přinejmenším v našem regionu jsme si odchod od ruského plynu, bohužel až příliš šokově, odbyli,“ říká energetický expert a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Praha 22:56 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak podle Jiřího Gavora obstála česká vláda v oblasti energetiky během předsednictví v Radě Evropské unie? | Zdroj: Profimedia

Zdá se, že panika kvůli nedostatku energií, zejména plynu, v letošní zimě byla naštěstí zbytečná. Je za námi sice teprve třetina daného ročního období, dá se ale už nyní říct, že to nejhorší máme za sebou?

Pevně doufám, že ano. Vše se zatím vyvíjí až překvapivě dobře. Sice nyní konečně začala trochu zima a zásobníky začaly opět plnit svou funkci, tedy že se z nich čerpá a každý den z nich při současné spotřebě ubývá přibližně necelé jedno procento toho, co v nich máme.

I tak je ale téměř jisté, pokud se nestane něco naprosto mimořádného, že tuto topnou sezonu komfortně přežijeme a ještě v nich něco zůstane. Tyto i další faktory samozřejmě příznivě ovlivňují situaci na trhu.

Platí to i v případě, že by náhle udeřily opravdu třeskuté mrazy?

Ano, i tak máme na tuto topnou sezonu zásob opravdu dostatek. Hraje se pouze o to, kolik toho v zásobnících zůstane i po konci topné sezony.

Ideální by bylo, kdyby to bylo samozřejmě co nejvíc, na úrovni alespoň jedné třetiny jejich maximální kapacity. O to méně se budeme muset připravovat na další zimu.

Pod vládním stropem

Kdy pozná pokles velkoobchodních cen plynu na fakturách koncový uživatel?

Někteří odběratelé, kteří mají takzvané spotové tarify, což jsou tarify bezprostředně navázané na vývoj velkoobchodních cen, mají danou výhodu už nyní a bezprostředně ji pocítí.

Podotýkám, že vláda zakázala nabízet novým odběratelům spotové tarify s platností od 1. ledna právě v obavě, aby se daný produkt mající při neočekávaném vzrůstu cen svá rizika, příliš nerozšířil.

Myslím, že to nebylo šťastné rozhodnutí, nicméně chápu důvody zákazu a respektuji ho. A hodně podnikatelů pochopitelně tento typ tarifů využívá. My ostatní, běžní odběratelé, kteří máme smlouvu typicky na dobu neurčitou, si opravdu budeme muset počkat na nabídky pod vládním stropem.

A co se už objevuje na trhu jako první, jsou nabídky dlouhodobých fixací, což znamená pevně stanovenou cenu na delší období. Objevila se nabídka na tři roky fixace o něco pod vládním cenovým stropem.

Je v současné době prozíravé uvažovat o fixaci takové ceny na delší období?

Jak pro koho. Osobně bych této nabídky nevyužil. Myslím, že je spíše pro odběratele, kteří jsou hodně konzervativní a spíše pesimističtí. To znamená, že moc nevěří, že se situace změní. Spíše sází na jistotu a vědí, že první rok fixace určitě ušetří.

Nicméně právě druhý a zejména třetí rok fixace je z mého pohledu rizikový, neboť jsem přesvědčen o tom, že v dané době už budou dodavatelé na trhu nabízet výhodnější cenové produkty. Odběratelé, kteří nyní podepíší fixaci, budou bohužel vázáni smlouvou a výhody nebudou moci využít.

Situace se zlepšuje

Kdy se podle vás trh s energiemi stabilizuje?

Naštěstí se to už děje. Přinejmenším v našem regionu jsme si odchod od ruského plynu, bohužel až příliš šokově, odbyli. Z hlediska získávání nových zdrojů může nyní být spíše jen lépe. A k tomu se pojí ještě další vcelku pozitivní faktory, a to zejména na trhu s elektřinou.

Ceny, které byly hrozně vysoké, byly taženy nejen drahým plynem, ale bohužel i faktem, který nastal ve stejné době, tedy že téměř polovina francouzské jaderné flotily byla mimo provoz.

To znamená rapidní pokles nabídky. A právě konfrontace nabídky a poptávky je pro tvorbu velkoobchodních cen rozhodující. A to se nyní zlepšuje.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.