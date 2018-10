Období levnější elektřiny zřejmě definitivně končí. Její velkoobchodní cena, za kterou ji nakupují dodavatelé, se přehoupla přes hranici 50 eur za megawatthodinu. Ještě začátkem roku se přitom prodávala za cenu okolo 30 eur. Růst ceny se proto promítne také do konečných účtů domácností v příštím roce. Praha 15:23 3. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Fotobanka Unsplash

Ceny elektřiny na trzích rostou nepřetržitě od února. Během letošního roku stouply zhruba o polovinu, nyní se na Pražské energetické burze obchoduje elektřina s dodáním na příští rok za cenu okolo 56 eur za megawatthodinu.

Ceny elektřiny a plynu letí vzhůru. Dodavatele letos změnilo nejvíc zákazníků za posledních šest let.

Zdražení pro domácnosti ale rozhodně nebude tak výrazné. „Takzvaná silová elektřina je pouze jednou složkou, kterou kupují obchodníci na trhu. V našich konečných účtech se to projevuje méně než polovinou. Další část, za distribuci elektřiny, určuje regulátor. A tam očekávám nárůst velice mírný,“ popisuje pro Český rozhlas Plus výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

Zdražování může také zpomalit to, že dodavatelé nakupují elektřinu s předstihem. Třeba teď se uzavírají smlouvy na dodávku pro příští rok a pro rok 2020. Hlavní vlna zdražování tak podle Gavora přijde na konci tohoto a začátku příštího roku.

Cena elektřiny se může v příštím roce zvednout až o deset procent, alespoň to tvrdí někteří analytici. Samotní dodavatelé, které Český rozhlas Plus oslovil, konkrétní ceny nechtěli odhadovat. Třeba mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec říká, že je to zatím předčasné.

„To se asi odhadnout nedá. Je to otázka detailních propočtů a dílčích kalkulací. Otázkou také je, jak se zachová koruna, která zatím kupodivu vůči euru oslabuje. A tím, že se obchoduje v eurech, tak je to složitější,“ vysvětluje Holubec.

Někteří dodavatelé už ale v tomto roce jednou zdražovali. Třeba ČEZ na začátku června zvýšil některým klientům ceny o čtyři procenta, podobně také společnost E.ON.

Fixní cena i změna dodavatele

Výhodu teď mají ti, kteří už dříve uzavřeli smlouvu s fixovanou cenou, kde by dodavatelé měli domluvenou částku dodržet. Mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík pak radí, aby lidé takovou smlouvu podepsali i teď, kdy jsou ceny ještě o něco nižší.

„Obchodníci nakoupí pro zákazníka elektřinu za nižší ceny, a tím pádem není zákazník ovlivněn, když během zafixované doby ceny na burze stoupnou. Fixacemi si zákazník pojišťuje cenu na předem dané období a zajišťuje se tak proti jejímu růstu,“ přibližuje Gazdík.

Má to ale také opačný efekt. Pokud cena na trzích klesne, zákazník platí stále vyšší, nasmlouvanou cenu. Gavor proto připomíná, že jedním z řešení může být i výměna dodavatele.

„Změna dodavatele pomůže vždy. Ať jsou velkoobchodní ceny nízké, nebo vysoké, vždy v konečných cenách existují značné rozdíly. Odběratel, který si dá trochu práce a poohlédne se po trhu, určitě najde levnějšího a přitom spolehlivého dodavatele,“ doplňuje Gavor.

Zájem o změnu dodavatele elektřiny je letos nejvyšší za posledních šest let. Od ledna do srpna přešlo k jiné společnosti více než 328 tisíc zákazníků.

Proč ceny letí vzhůru?

Za rostoucí velkoobchodní ceny elektřiny může jednak vyšší poptávka související s růstem ekonomiky a také zdražující ceny paliva, ze kterého se elektřina vyrábí.

„Důvodem růstu cen energií jsou rostoucí ceny emisních povolenek a také ceny černého uhlí, které táhnou vzhůru jak ceny elektřiny, tak ceny zemního plynu,“ upřesnila mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

Právě cena zemního plynu podle Slavíkové nyní roste ještě rychleji než cena elektřiny. V posledních několika měsících stoupla podle ní zhruba o 30 procent.