Ceny elektřiny a plynu dál klesají. S nabídkou pod 3500 korun bych klidně na rok zafixoval, radí expert

Velkoobchodní cena plynu je pro evropský trh nejníž od loňského července. Přechodně se dostala pod 26 eur za MWh (655 korun za megawatthodinu). Na pokles cen zareagovali i někteří dodavatelé v Česku. Společnost ČEZ zlevní fixované produkty v průměru o 12 procent, ceny snižuje také Innogy nebo E.ON. „Vliv má na český trh plyn z Ruska," říká v rozhovoru pro Radiožurnál Lukáš Kaňok, ředitel vertikály Energo ve společnosti Kalkulátor.cz. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:44 12. února 2024

Na čem závisí ceny plynu? Co je ovlivňuje?

Nejvíce asi ovlivňuje stabilita, která je na trzích. Neděje se nic dramatického, hlavně ve válečných konfliktech, které trvají dlouhou dobu, a investoři se přestali obávat toho, co by se mohlo stát.

Nízké ceny velkoobchodních energií. Výrok Donalda Trumpa. Teplotní rekordy. Poslechněte si celou odpolední publicistiku

Cenu elektřiny hlavně u nás také ovlivňuje cena plynu, která nám zajímavým způsobem klesá. Je to ale dáno tím, že na český trh proudí více než 50 procent plynu z Ruska. Myslím si, že většina lidí toto vůbec netuší.

Pražská energetika řekla, že ceny nezlevňuje, s dodatkem, že produkty nakoupili s předstihem za vyšší ceny. To ale pravděpodobně udělala většina společností. Proč někdo zlevňuje a někdo ne?

To bude vždy otázkou strategie, kterou má dodavatel. Bude to také o tom, kolik dodavatel pro své zákazníky nakupoval v předstihu. V době, kdy byla největší energetická krize, vláda řekla dodavatelům, že nemusí plnit podmínku, která standardně říká, že by měl mít dodavatel pro zákazníky nakoupeno 80 procent očekávané spotřeby jejich elektřiny.

Takže v době, kdy byly ceny nejdražší, vláda povolila dodavatelům, aby elektřinu dopředu nuceně nekupovali, protože se nevědělo, co to bude znamenat a jestli se nestane, že by někdo nakoupil drahou elektřinu na dlouhou dobu dopředu.

Když se situace zklidnila, tak dodavatelé začali znovu nakupovat a potom je to hodně o tom, jak se jim podařilo mix poskládat a jaké dopady to potom v průměrné ceně, za kterou mají nakoupeno. To potom mohou promítnout do ceny pro koncové zákazníky.

Spotový trh

Jsou i teď na trhu společnosti, které dělají to, co dělala třeba Bohemia Energy, a nakupují za takzvané spotové ceny ze dne na den a nemají zásoby?

Myslím si, že to už si nikdo nedovolí a stát se snaží to hlídat. U Bohemia Energy to bylo velmi přehnané – objem toho, co bylo nakoupeno, a objem toho, co se kupovalo na spotovém trhu. Elektřiny bylo najednou málo a na spotovém trhu začala prudce stoupat.

Bohemia Energy měla většinu zákazníků se zafixovanou cenou, kterou měli dodávat, takže skupina zkrachovala. V současnosti je to určitě jinak.

Na druhou stranu, když se podíváme, tak spotový trh má zajímavé ceny. Určitě jsou nižší, než jsou průměrné ceny, za které je možné uzavírat dlouhodobé kontrakty, ať už na rok 2024, nebo na rok 2025.

Je tedy pokles velkoobchodních cen, který trvá už několik měsíců, takový, že by se měl teď projevit v koncových cenách pro spotřebitele?

On už se určitě projevuje. Když se podíváme na průměrnou cenu v České republice, tak cena zákazníků u elektřiny se pohybuje někde okolo 4000 korun za MWh bez DPH. Vidíme ale spoustu nabídek, kdy už se ale dostává někde na rozmezí 3000 až 3500 korun a za elektřinu bez DPH.

Připomenu, že v době platnosti vládního stropu stála elektřina maximálně 5000 korun, ale podepisovaly se smlouvy někde okolo 8000 korun za MWh, takže je vidět, že už v cenících, které máme dneska k dispozici, se pokles projevuje.

Cena na burze

Slyšeli jsme, že některé společnosti zlevňují. Je to v průměru v řádech stokorun a jde o zlevnění u fixovaných smluv. Dá se v tuto chvíli říct, jestli avizované zlevnění odpovídá u jednotlivých prodejců klesajícím cenám?

Když se podíváme na to, za jaké ceny je možné koupit elektřinu na burze, a srovnáme to s tím, jaké jsou průměrné nabídky, tak pokles v případě veřejných ceníků tak veliký není. Kdyby ale zákazník použil nějaký srovnávací portál, který má k dispozici i neveřejné ceníky, tak by se potom dozvěděl, že ceny se velmi přiblíží tomu, jak burza klesá dolů a rozdíly jsou celkem veliké.

Co zákazníkům radíte? Pokud někomu končí smlouva, vyplatí se fixovat smlouvy, nebo spíš ne?

Já myslím, že máme dva typy zákazníků. Jedni jsou ti, co jim končí smlouva, a druzí jsou ti, co jim smlouva běží. I ti by se ale měli podívat na to, jaké jsou možnosti na trhu, protože spousta zákazníků má smlouvu, která ještě dlouho poběží, ale je za vysoké ceny, hlavně u elektřiny. Často se blíží k 5000 korunám a je možné mít elektřinu o 2000 korun levněji, aby se vyplatilo zákazníkovi přejít i s pokutou.

Co se týká zákazníků, kterým smlouva končí, tak oni mají jenom dvě možnosti. Buď neudělají nic a nechají to na svém dodavateli, což určitě nedoporučuji, protože ceny, které dodavatele dávají zákazníkům na prodloužení smlouvy, jsou vyšší, než kolik se dá sehnat od jiných dodavatelů.

Podíval bych se po takzvaných akvizičních nabídkách, které jsou k dispozici, a pak bych volil cenu, která bude nižší, než je ta průměrná. Pokud budete mít k dispozici nabídku uzavřít elektřinu pod 3500 korun, klidně bych i zafixoval na jeden nebo na dva roky, protože si myslím, že taková cena bude letos i příští rok a zajímavá.

Pokud vám někdo nabídne cenu elektřiny, která bude okolo 4000 korun, a bude vás chtít uvázat na tři roky, tak si nemyslím, že je to dobrá nabídka.