Češi si připlatí za elektřinu. Její cena na burze se výrazně zvyšuje

„Výrobní kapacity průmyslu jsou vytížené naplno, investice do výroby rostou rychleji než výroba elektřiny,“ říká s tím, že také rostou ceny uhlí i plynu.

Zdražení by podle Šimečka mohli pocítit i spotřebitelé, a to už od ledna 2019. „Odhadnout ten nárůst je těžké, bude to asi přes 10 eur,“ odhaduje Šimeček a dodává, že bude záležet především na tom, kterého obchodníka si lidé vyberou. Růst ceny elektřiny navíc ovlivní i zvýšení regulačních poplatků.

Ceny rostou o čtyři procenta

Zatímco ještě loni se elektřina na Pražské energetické burze obchodovala zhruba za 750 korun za megawatthodinu, na začátku tohoto týdne už cena vystoupala asi na 1200.

Pokud jde o ceny pro spotřebitele, tak Energetický regulační úřad umožnil letos zvýšit ceny elektřiny i plynu. ČEZ zdražil od června, E.ON už od začátku roku. Připlatí si i zákazníci Pražské energetiky. V průměru ceny rostou o 4 procenta, záleží na nastavení konkrétní smlouvy a fixaci cen.