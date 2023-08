Energie doporučuji fixovat na kratší dobu, někteří dodavatelé mají už i smlouvy na půl roku, radí Gavor

Ceny komodit na světových trzích v prvních sedmi měsících spíše klesaly, nejvíce zlevnily plyn a elektřina. Od počátku roku cena měsíčního kontraktu v Rotterdamu klesla o 68 %. Jednotliví dodavatelé se začínají předhánět v zajímavých cenových nabídkách významně pod vládním stropem, který by měl s koncem roku přestat platit. Často jde o krátkodobější fixace. Hostem vysílání byl výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Praha 23:12 3. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Gavor | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Od čeho se odvíjejí aktuální nabídky dodavatelů?

Nabídky na nadcházející topnou sezonu a na rok 2024 se tvoří na základě cen na velkoobchodním trhu, které máme v období od počátku tohoto roku. Tyto ceny byly velmi příznivé, postupně klesaly, až dosáhly minima zhruba v červnu a od té doby se drží na stabilní úrovni.

To znamená, každý měsíc, kdy je cena na velkoobchodním trhu příznivá, umožňuje dodavatelům vylepšovat svoji nabídku. A to nyní také pozorujeme. Další a další dodavatelé přicházejí s nabídkami pod vládním cenovým stropem a to velmi významně pod. Někteří dodavatelé svoje původní nabídky ještě vylepšují.

Odpovídají nabídky reálné situaci na trhu? Nemohly by být v této chvíli pro zákazníky ještě vstřícnější?

O to se stará konkurence. Vždy je dost značný rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou. Někteří dodavatelé ještě pořád zůstávají na vládních cenových stropech a někteří, kterým se podařilo třeba lépe vytvořit nákupní portfolio, už nabízejí v případě plynu téměř o tisíc korun za MWh pod vládní cenový strop a v případě elektřiny o více než tisíc korun. A to už je významná úspora.

Je třeba se trošku starat, jsou opravdu značné rozdíly mezi jednotlivými nabídkami, a vybrat si tu, která spotřebiteli nejvíce vyhovuje.

Jeden z dodavatelů nabízí možná neobvyklý šestiměsíční fixovaný tarif pro zemní plyn na zimní období za výrazně nižší cenu než konkurence. Dá se čekat, že takové produkty budou na trhu běžněji dostání?

Myslím, že to je velmi dobře vymýšlený produkt, který kombinuje jednak velice konkurenční cenu a jednak krátké období fixace. Odběratel se opravdu nezavazuje na dlouho. Konec konců jsme si všichni zažili, že fixováním v nevhodném okamžiku na dlouhou dobu, což se stalo mnoha odběratelům, kteří fixovali třeba na tři roky závěru loňského roku, se dostanete do problémů.

Fixace pouze na jednu zimní sezonu je kompromis mezi okamžitými spotovými cenami. Poskytuje to jistotu na topnou sezonu za velice dobrou cenu, ale přitom poskytuje i smluvní svobodu. Po uplynutí těchto šesti měsíců odběratel znovu může pouvažovat i nad třeba jiným ještě lepším produktem. Myslím, že i další dodavatelé budou přicházet s obdobnými nabídkami.

Lidé se opět vrací k fixaci smluv. Doporučil byste to? A pokud ano, na jak dlouho?

Raději na kratší dobu. Zcela obvyklé jsou nabídky fixace na jeden rok a jsou leckdy za velice dobrou cenu, takže tam bych také odběratelům, kteří jsou na to zvyklí, doporučoval zůstat u tohoto typu smluv.

Na trhu jsou i fixace na tři roky, ale ty mají jeden význačný rozdíl – pokles ceny. Cena v třetím roce se význačně liší než v prvním. A to je také produkt, který může oslovit spotřebitele, kteří chtějí dlouhodobý závazek, neradi mění dodavatele, ale přitom chtějí participovat na očekávaném snižování cen na velkoobchodním trhu.

Co se týče vývoje na velkoobchodním trhu, minulá léta nás poučila, že se může stát ledacos a nelze vyloučit otřes na globálních trzích. Ceny na velkoobchodním trhu s nadcházející zimou mohou vzrůst a u okamžitých cen se růst dokonce předpokládá. Nicméně rozhodující cenový ukazatel – cena rovnoměrné dodávky na příští rok – zůstává dlouhodobě stabilní.

Pokud nenastane nějaký otřes nebo mimořádně krutá zima, tak se spíše můžeme těšit, že nabídky pro nás jako domácnosti a konečné odběratele se budou spíše vylepšovat.