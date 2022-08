Cena elektřiny na evropské burze poprvé překročila 700 eur. Panují obavy z omezení dodávek z Ruska

Cena termínového kontraktu na elektřinu na burze EEX v Lipsku poprvé překročila 700 eur (přes 17 200 Kč) za megawatthodinu (MWh). Za pondělí si připsala více než 25 procent, přitom teprve před týdnem vystoupila nad 500 eur. K růstu ceny přispívají obavy z omezení dodávek plynu z Ruska. Současná cena je zhruba čtrnáctinásobkem sezonního průměru za posledních pět let. Frankfurt/Lipsko 22:40 22. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Frankfurtská burza | Foto: Staff | Zdroj: Reuters

Rusko v pátek oznámilo, že na konci srpna na tři dny přeruší dodávky plynu Nord Streamem 1, který přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a který je pro dodávky ruského plynu do Evropské unie hlavní trasou. Ruský státní podnik Gazprom oznámil, že plyn od 31. srpna do 2. září potrubím proudit nebude kvůli údržbě.

„Katastrofa už nastala,“ konstatoval Thierry Bros, který se na prestižní pařížské vysoké škole politických věd Sciences Po zabývá mezinárodní energetikou. „Myslím, že hlavní otázka je, kdy se vedoucí představitelé Evropské unie proberou,“ dodal.

Jedno z dosud nejtemnějších varování předložil belgický premiér Alexander de Croo. Evropa podle něj může čelit až deseti obtížným zimám. To by znamenalo trvalý tlak na hlavní ekonomiky, tisíce domácností by se také potýkaly s problémy při placení účtů.

Obavy o ekonomiku stlačily kurz eura vůči dolaru na nejnižší hodnotu za 20 let, tedy od zavedení jednotné evropské měny ve fyzické podobě. Inflace v Evropské unii je přitom na maximu.

Evropa se nachází v nesnadné situaci. Do oficiálního začátku zimní topné sezony zbývá jen něco přes měsíc. Členské státy se snaží naplnit zásobníky, ale jsou stále silně závislé na ruském plynu a jakékoli další omezení dodávek ze strany Ruska by mohlo vést k dodávkám energií na příděl, uvedla agentura Bloomberg.

Ceny plynu v Evropě se v pondělí vyšplhaly na další rekord. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v září ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku vzrostla o 14,6 procenta a zakončila obchodování na 280,24 eura (přes 6 900 Kč) za megawatthodinu. Před rokem se ještě pohybovala pod 27 eury za MWh.

Situace kolem dodávek ruského plynu do Evropy se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Na trhu kvůli omezeným dodávkám plynu panují obavy, zda Evropa dokáže v zimě vyrobit dostatek elektřiny.