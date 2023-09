Dodavatelé energií a plynu v září zlevňují až o čtvrtinu. Odběratelům nabízejí i snížení záloh

Zákazníci Pražské energetiky a společnosti E.on budou od pátku 1. září platit méně za energie. Oba dodavatelé snižují ceny už podruhé v letošním roce pod nastavené vládní stropy. Další dodavatelé se chystají na snižování cen v následujících týdnech. Platí to například pro skupinu ČEZ nebo Innogy. Praha 9:32 1. 9. 2023 (Aktualizováno: 10:07 1. 9. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákazníci, kteří mají tarify s fixovanými vysokými cenami, by měli podepsat podle experta nové smlouvy tak, aby neplatili za energie zbytečně moc peněz (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Pražská energetika snižuje ceny elektřiny o 20 procent a o 30 procent zlevňuje plyn, což se dotkne většiny zákazníků.

„V případě elektřiny se to týká 700 000 odběrných míst z řad domácností a drobných podnikatelů,“ doplňuje mluvčí společnosti Karel Hanzelka.

Domácnosti, které elektřinou netopí a neohřívají vodu, ušetří podle společnosti v průměru necelé dva tisíce korun ročně. Ty, které ohřívají vodu bojlerem, v průměru pět tisíc korun za rok.

Ceny plynu snižuje i společnost E.on. Ve srovnání s vládním stropem jsou tak nižší o jednu čtvrtinu, běžný zákazník tedy ušetří přibližně 700 korun za megawatthodinu.

„Všem zákazníkům, kterých se snížení cen týká zároveň, přepočítáme zálohy. Když je bude možné snížit, pošleme jim nový rozpis záloh, nebo je upravíme v nejbližším vyúčtování,“ vysvětluje mluvčí Roman Šperňák. Snižování cen elektřiny dodavatel zvažuje.

Kvůli růstu cen na velkoobchodních burzách česká vláda pro letošní rok stanovila cenové stropy na 5000 korun za jednu megawatthodinu elektřiny bez DPH a 2500 korun za jednu megawatthodinu plynu.

Změny od 15. září

Nové ceny oznámila i skupina ČEZ. Ta zlevní ceníky energií a fixací od poloviny září. Cena elektřiny s jednoročním závazkem bude o více než pětinu nižší než stanovené vládní stropy. Plyn s roční fixací pak bude pod hodnotou cenových stropů o čtvrtinu.

ČEZ zároveň zlevní ceníky dvouletých a tříletých produktů. Nabídka platí pro všechny zákazníky, kromě těch s aktuálně platnou fixací.

„U plynu bude cena o čtvrtinu nižší než strop, vidíme ale také výrazný nárůst zájmu o další fixace, jak dvouleté tak tříleté. Ceníky ještě finalizujeme,“ upřesňuje mluvčí Roman Gazdík

Od stejného data 15. září snižuje ceny 200 000 zákazníků i společnost Innogy. Jde o ty, kteří mají zafixované vysoké ceny z období energetické krize. Podmínkou pro nižší ceny je ale podpis nové smlouvy.

Od prvního října pak společnost sníží ceny plynu o 18 procent ve srovnání s cenovým stropem. Ceny v letošním roce už snižovaly například i společnosti Centropol nebo MND.

Smlouvy a fixace

Zákazníci, kteří mají tarify s fixovanými vysokými cenami, by měli podepsat podle vedoucího právního oddělení spotřebitelského centra dTest Petra Šmelhause nové smlouvy tak, aby neplatili za energie zbytečně moc peněz.

„Typicky jsou jim a budou jim nabízeny smlouvy s poměrně dlouhou dobou určitou – třeba na tři roky I v tomto případě bude lepší řešení, než si zachovat ceny z roku 2022,“ tvrdí Šmelhaus.

Kolik přesně takových zákazníků je, v současné době zjišťuje Energetický regulační úřad.

Od vysokých cen energií chrání v letošním roce zákazníky nejen vládní cenová maxima, ale i odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by se ale v příštím roce měl vrátit systém z předchozích let, kdy byly poplatky na obnovitelné zdroje energie rozděleny mezi stát a odběratele.

Jedná se zhruba o 1800 korun na domácnost za rok. Zatím ale podle něj není jasné, jakým systémem se to stane.

„Jde o to, jestli úplně ve stejné výši, anebo jestliže ještě část pokryje stát ze svých zdrojů nebo z výnosů z emisních povolenek,“ doplňuje možné varianty Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energií. Letos poplatky plně hradí stát.

Stabilizace trhu

Situace na trhu je relativně stabilní. „Ceny se samozřejmě hýbou neustále, ale v rámci běžné spodní i horní hladiny. Uklidnění na trzích vede k tomu, že postupně se čím dál víc dodavatelů může dovolit nižší ceny přenášet na koncového zákazníka,“ komentuje dění pro Český rozhlas Plus Jiří Tyleček, analytik společnosti XTB.

Ceny energií by také podle analytika nemuselo ovlivňovat počasí. „Podařilo se nám naplnit zásobníky, takže by nemělo docházet k tomu, že by kvůli závěrným elektrárnám, v minulé sezoně často plynovým, měly šplhat ceny do závratných výšin,“ doplňuje.

V případě, že nedojde k dalším extrémním situacím, tak by zlevňování energií i mohlo i nadále pokračovat.