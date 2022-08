‚Před dvěma lety jsem platil 86 haléřů, na podzim by to bylo 9 korun.‘ Kvůli cenám energií končí živnostníci

Zdražování energií a rostoucí ceny nákladů trápí domácnosti i živnostníky. Někteří už museli své podnikání ukončit a poohlédnout se po jiné práci. Jedním z nich je řezník z Kroměříže. Kroměříž 15:45 17. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Každé navýšení ceny o 10 procent vám sníží o 20 procent prodej, tvrdí končící řezník Pavel Chalupa | Foto: stock exchange

Pavel Chalupa podnikal přes 20 let, posledních 12 roků provozoval řeznictví a uzenářství a vařil a prodával hotová jídla. Teď ale musí svoji prodejnu rozebrat.

„Z důvodu navýšení cen surovin, vstupů, a hlavně energií jsme byli nuceni po 12 letech provoz ukončit a zavřít. To, co spotřebujete na klasickém rodinném domě za rok, tak my spotřebujeme zhruba za měsíc,“ vysvětluje.

Fixace cen mu skončila s loňským rokem a na další tři roky, jak bývalo zvykem, mu žádný dodavatel smlouvu nedal. Pouze na rok.

„Situace na trhu je velmi nejistá. Energie jsme zafixovali na další rok, bohužel za dvouapůlnásobek ceny, která byla předtím. A na konci roku by nás čekalo další dvojnásobné zdražení. Jediná možnost je ukončit činnost,“ shrnuje.

„Před dvěma lety byla kilowatthodina za 86 haléřů, teď to bylo za 4,20 koruny a na podzim se má cena pohybovat okolo devíti korun. Je to desetinásobek.“

Řezník Chalupa měl tento rok každý měsíc ztrátu do 100 tisíc korun a další navýšení cen do toho, co mu zaplatí zákazníci, promítnout nedokázal. „Každé navýšení ceny o 10 procent vám sníží o 20 procent prodej,“ vysvětluje.

Teď si musí on, jeho manželka a tchán, kteří s ním pracovali, najít nové zaměstnání. On sám zamíří do stavebnictví.