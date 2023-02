Nárůst cen plynu neočekávám. Roli hraje i ochota najít náhradu za ruský plyn, vysvětluje odborník

Cena plynu systematicky klesá, rekordních úrovní v Evropě už podle odborníků nedosáhne. Jaké jsou faktory ovlivňující ceny energií? K čemu by muselo dojít, aby opět začaly výrazně růst? A jak se Česku podařilo zbavit závislosti na ruském plynu? Tomáš Pancíř se ptal Martina Záklasníka, odborníka na energetiku a bývalého generálního ředitele české pobočky skupiny E.ON. Praha 0:10 22. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Záklasník, odborník na energetiku, který je bývalým generálním ředitelem skupiny E.ON v Česku | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh ve virtuálním obchodním uzlu TTF v Nizozemsku klesla pod 50 eur za megawatthodinu. V loňském létě byla až sedmkrát vyšší. Může za to jenom počasí, tedy to, že je teplo a větrno, nebo to má i jiné důvody?

V tuto chvíli už se dá jednoznačně hovořit o tom, že je to trend. Cenová křivka dosáhla na přelomu srpna a září minulého roku svého absolutního vrcholu a od té doby systematicky klesá.

Nemyslím si, že je to jenom teplým počasí a naplněností zásobníků, ale také aktivitou v Asii, kde je teplejší počasí a ekonomická aktivita zvláště v Číně není kvůli covidovým opatřením tak velká. Jasně se v tom zrcadlí i schopnost Evropy najít náhradu za ruský plyn a ochota dohodnout se i ve složitých podmínkách.

Takže máte pocit, že vliv hraje i dohoda států Evropské unie o zastropování cen plynu, o které se hodně mluvilo? Přišla na konci loňského roku a v praxi nebyla dosud aktivovaná, přesto podle vás měla vliv?

Hlavním vlivem je teplo a naplněnost zásobníků, a některé bezprostřední vlivy, například zmíněná Asie. V obecném sentimentu, který panuje zhruba od vrcholu na přelomu srpna a září minulého roku, ochota dohodnout se zcela nepochybně hraje roli.

„Muselo by dojít ke zlomovému vývoji na Ukrajině nebo například k výskytu nové formy covid-19, aby ceny opět vyrazně rostly.“ Martin Záklasník (odborník na energetiku)

Šéf největší německé energetické společnosti RWE agentuře Reuters minulý týden řekl, že už se ceny plynu v Evropě na ty rekordní úrovně nevrátí. Vy jste předvídal něco podobného. Co by se muselo stát, aby ceny zase tak výrazně několikanásobně rostly?

Muselo by dojít ke zlomovému vývoji na Ukrajině, k silné eskalaci konfliktu, nebo nějakému silnému zasažení světové ekonomiky, například další formou covidu nebo dalším válečným konfliktem. Zkrátka něco zásadního, co by změnilo poklesový trend, který panuje od minulého roku.

Prvním prubířským kamenem bude to, jak se bude dařit před další topnou sezonou, tedy tou, která začne v říjnu tohoto roku. Jak se do té doby bude dařit plnit zásobníky a jak bude vypadat svět právě okolo září, respektive října tohoto roku.

Agentury nyní vydaly také zprávy o tom, že rostou ceny emisních povolenek v Evropské unii, a to mimo jiné kvůli očekávání chladnějšího počasí a očekávané nižší produkci větrných elektráren. Může toto mít bezprostředně v příštích týdnech také zásadnější vliv na cenu plynu?

Povolenky skutečně vzrostly a jsou někde lehce nad sto eury za vypuštěnou tunu CO2. Nemyslím si, že by to mohlo nějak zásadně, ve smyslu nárůstu o desítky procent, změnit cenu plynu. Je to logicky krátkodobý efekt, který funguje v momentu, kdy se předpokládá, že se bude pálit více uhlí, respektive plynu, a tak roste poptávka po povolenkách, a tudíž jejich cen. Ale opakuji, teď bych v bezprostředním výhledu nečekal silné nárůsty ceny plynu.

Někteří dodavatelé už teď zlevňují, ale nabízejí ty výhodnější ceny zákazníkům, kteří přistoupí na fixaci. Z vašeho pohledu je rozumné, pokud zákazníci teď přistoupí na fixaci a případně jak dlouhá by ta fixace měla být?

Je to věcí pohledu a vztahu k riziku daného zákazníka. Já osobně bych fixaci jednoznačně doporučil.

Na jak dlouho?

V tuto chvíli bych ji nedělal příliš dlouhou, ale uvažoval bych rok až dva.

Proč ceny plynu stále určují i ceny elektřiny? Kdy se klesající cena plynu na evropských trzích projeví na ceně, kterou platí české domácnosti? V lednu se Česko kompletně obešlo bez ruského plynu. Jaké jsou vyhlídky do budoucna? Poslechněte si celý rozhovor. Audio najdete na začátku článku.