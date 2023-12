Velká část domácností s centrálním vytápěním si příští rok připlatí. Ceny stoupnou až o stovky korun

Velká část domácností v Česku, které jsou připojeny na centrální vytápění, si v příštím roce za teplo připlatí až stovky korun měsíčně, uvedl ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek. Zdražovat budou především uhelné teplárny, které navýší ceny i o desítky procent. Mírně se zvýší ceny tepla u plynových tepláren a biokotelen. Topení uhlím bude nadále levnější, rozdíl se ale proti letošnímu roku výrazně zmenší. Praha 15:36 14. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé společnosti už navýšení cen pro příští rok ohlásily | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Uhelné teplárny mají na dodávkách tepla do domácností a dalších subjektů s výjimkou průmyslu zhruba padesáti procentní podíl. U tepla z plynu je podíl kolem třiceti procent a zbývajících dvacet procent tvoří biomasa a ostatní zdroje.

Zdražování bude napříč republikou různé. Uhelné elektrárny podle Hájka zvednou ceny v rozmezí od šesti až téměř třiceti procent.

„Ty nejvyšší nárůsty jsou tam, kde teplárny vloni ani letos ještě nepromítly do cen plně své zvýšené náklady a pokryly je z vysokých cen elektřiny a úspor. Teplárny většinou vyrábějí elektřinu i teplo, takže měly možnost částečně pokrýt nárůst z cen elektřiny. Jenže cena silové elektřiny výrazně klesla, což je sice dobrá zpráva pro spotřebitele, ale současně to snižuje možnost stabilizovat ceny tepla z tepláren," vysvětlil Hájek.

Ceny u tepláren s nejvyšším zdražením ale podle něj nepřekročí cenový průměr ze začátku letošního roku.

Zdražovat nejspíš budou i takzvané biokotelny a další zdroje, které využívají většinově ostatní paliva mimo uhlí a zemní plyn. Jejich ceny by měly podle sdružení stoupnout zpravidla do úrovně inflace, která by podle předpovědi České národní banky pro letošní rok měla být na úrovni 10,8 procent.

Případ plynových tepláren

Složitější je situace u plynových tepláren. Ty podle sdružení původně v reakci na pokles cen plynu na trhu plánovaly postupné zlevňování, některé s tím začaly už letos. Po navýšení regulované ceny za distribuci plynu o více než 40 procent však nejspíš z těchto plánů sejde.

U většiny tepláren na plyn se tak nyní očekává nárůst ceny tepla pro konečné zákazníky o zvýšené DPH, které v příštím roce vzroste o dvě procenta. U části naopak může nastat lehký pokles cen.

„Většina plynových tepláren by však v porovnání s cenou ze začátku letošní roku měla mít nižší cenu. Budou však i výjimky v případě tepláren, které měly cenu plynu dlouhodobě zafixovanou a fixace jim končí na konci letošního roku,“ upozornil Hájek.

Podle něj lze navíc očekávat, že vzhledem k prudkým výkyvům na trhu s plynem budou i v příštím roce existovat výrazné rozdíly v pohybu cen tepla vyrobeného z plynu.

Do cen tepla se podle sdružení promítlo několik faktorů. Vedle zvýšení DPH jde především o navýšení regulovaných cen energií, zrušení státních dotací za 17 miliard korun nebo růst cen emisních povolenek.

Vliv má také snížení spotřeby tepla z centrálních tepláren v Česku. Ta loni klesla meziročně o dvanáct procent. Celkem se spotřebovalo 74 petajoulů (PJ) tepla, což je nejméně za posledních šest let.

Některé společnosti už navýšení cen pro příští rok ohlásily. Například Pražská teplárenská zvýší ceny tepla pro domácnosti o šest procent, Tepelné hospodářství Hradec Králové o 27,3 procenta.

Zdražení ohlásili také v Českých Budějovicích nebo v Jablonci nad Nisou.