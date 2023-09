Energie zlevňují. Další poplatky ale mohou konečnou cenu na složenkách vrátit zpátky ‚ke stropu‘

Velcí dodavatelé energií nabízejí svým klientům v posledních týdnech levnější elektřinu a plyn. Očekává se, že ceny těchto komodit budou na podzim dál klesat. Příští rok se ale možná lidem na složenky vrátí poplatek za obnovitelné zdroje a zdražit mohou i takzvané regulované služby. „Pokud by k tomu došlo, tak domácnosti budou platit stejně, jako platí s nyní nastaveným cenovým stropem,“ říká Jiří Matoušek z vedení společnosti Centropol. Praha 9:00 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Další vývoj cen za plyn a elektřinu podle odborníků vypadá optimisticky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Během září přepisuje své ceníky většina velkých dodavatelů energií. Například E.ON bude těm, kdo nemají fixace cen z minula, dodávat plyn o čtvrtinu levněji, než je současný vládní cenový strop, innogy jde dolů o 18 procent.

Moravské naftové doly snížily cenu elektřiny skoro o čtvrtinu pod strop a plyn o 36 procent. Pokles cen ohlásila také Pražská energetika, u elektřiny o pětinu a plynu o 30 procent. Jako poslední z velkých firem se v září přidal polostátní ČEZ, od poloviny měsíce nabízí novou cenu elektřiny o pětinu níž pod stropem, u plynu o čtvrtinu.

I další vývoj cen zatím vypadá optimisticky. Alespoň tomu podle ředitele ČEZ Prodej Tomáše Kadlece napovídají ceny na burzách u kontraktů s dodávkou na příští roky.

„Skutečně tyto ceny indikují, že k těm poklesům cen ještě bude docházet. A my to zohledňujeme ve fixovaných produktech. Dříve byla jejich cena na tři roky stejná, nyní je máme s klesající cenou, přesně jak to nakupujeme na burze,“ uvedl Kadlec.

Například u plynu je ve třetím roce cena od ČEZ za samotnou komoditu 1500 korun za MWh bez DPH, což je o tisíc korun méně než je cenový strop.

Smysl fixních cen

Na druhou stranu lidé se kvůli fixacím až na tři roky můžou připravit o možnost získat od dodavatelů výhledově i výhodnější podmínky. Podle Kadlece ale není uzavírání dlouhodobých smluv s pevně stanovenou cenou nijak riskantní.

„V minulém roce, když to riskantní bylo, jsme dlouhodobé fixace nenabízeli. Teď máme produkty s klesající cenou, takže určitě není špatné se na takový produkt zafixovat,“ vysvětluje.

Lidé o delší kontrakty podle něj mají zájem. V případě ČEZ má 40 procent zákazníků u elektřiny a 60 procent u plynu nějakou fixaci.

Podle člena představenstva a marketingového ředitele energetické firmy Centropol Jiřího Matouška by ale měli až tříleté fixace lidé dobře zvážit. Sama firma je nenabízí.

Také podle Matouška půjde cena komodity ještě dolů. Návrat cen energií na předkrizovou úroveň v roce 2021, kdy nebyly ani poloviční než dnes, se ale podle Matouška čekat nedá. Důvodem jsou hlavně drahé emisní povolenky v případě elektřiny, které tak velké zlevnění neumožňují.

Navíc celková cena, kterou domácnosti vidí na svých složenkách, podle predikce Centropolu na rok 2024 klesne buď jen o deset procent nebo zůstane na stejné úrovni jako je nyní. Zlevňují totiž jen ceny samotných komodit, tedy elektřiny a plynu. Ostatní položky na účtu, jako jsou regulované služby a poplatky, se zřejmě od příštího roku naopak zvýší.

Například cena za distribuci by podle Matouška mohla vzrůst o zhruba dvacet procent, dalších deset procent pro domácnosti s nižší spotřebou elektřiny pak přidá poplatek za obnovitelné zdroje. Jeho výše je 600 korun včetně DPH za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny, od října 2022 ho na sebe v rámci pomoci v energetické krizi vzal stát. Kvůli úsporám ve státním rozpočtu se ale pravděpodobně vrátí na složenky domácností zase zpátky.

Podle Matouška je otázkou, jestli není pro stát výhodnější platit tyto poplatky za koncové odběratele, než pak muset lidem vyplácet vyšší příspěvky na bydlení.

„Já jsem spíš příznivcem toho, že by bylo správné rozložit cenový růst energií do více let. A když říkám do více let, tak mám na mysli třeba pět, aby si na to domácnosti mohly zvyknout, protože nesmíme zapomenout na to, že elektřina a zemní plyn jsou extrémně silnou součástí inflace, kterou dneska kolem sebe máme,“ upozornil.

Česko potřebuje nové zdroje

V nadcházející zimě a příští rok Matoušek neočekává opakování výpadků dodávek plynu a tím i velké turbulence cen jako loni. Aby ale výhledově mělo Česko dostatek energie za dostupné ceny, je nutné postavit nové zdroje.

„Je složité definovat, co je to dostupná cena, ale řekněme, že taková, která nebude ohrožovat evropský nebo český průmysl a české domácnosti. A takovou cenu stát zajistí pouze tím, že vytvoří prostředí a sám začne budovat nové výrobní zdroje. To je to nejdůležitější. Protože kdybychom měli dostatek výrobních zdrojů v Evropě tak jako před 20 lety, tak by ceny samozřejmě byly výrazně nižší. I přes vysokou cenu emisní povolenky,“ upozornil Matoušek.

V případě plynu by podle něj mohl fungovat i státní obchodník s plynem, ale jen kvůli zajištění bezpečnosti dodávek ze zahraničí. „To znamená, že stát vyjedná kontrakty a dnes už vlastně do svých zásobníků bude schopen uskladnit zemní plyn a v krizovém období ho pak prodá jednotlivým obchodníkům,“ vysvětlil.

Více o cenách energií si můžete poslechnout v audiu pořadu Peníze a vliv v úvodu článku.