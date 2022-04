Ceny hnojiv jsou kvůli zdražení plynu a sankcím na historických maximech

„Ta močovina před námi – to je 16 tisíc za tunu bez daně. Dneska ty ceny jsou přes 22 až 23 tisíc.” Zemědělci Lukáši Jurečkovi z Nové Vsi na Brněnsku by zásoby hnojiva ve skladech měly vydržet do příštího jara. Kde a za kolik nakoupí další, v tuto chvíli neví.

Několik evropských producentů hnojiv totiž omezilo nebo pozastavilo provoz. „K výrobě čpavku jako důležité složky dusíkatých hnojiv, je potřeba obrovské množství zemního plynu. Ceny termínových kontraktů na plyn jsou v Evropě nyní desetkrát vyšší než před rokem,“ vysvětluje analytik společnosti zainvestuj.to Petr Pelc.

Kromě toho je podle analytika produkce evropských potravin závislá třeba i na ruském potaši nebo fosfátu. To jsou totiž důležité suroviny pro výrobu hnojiv.

Za problematickou považuje situaci i ministerstvo zemědělství. „Případnou podporu hnojiv vidíme cestou finanční podpory tuzemských výrobců, což by však muselo být prostřednictvím programů ministerstva průmyslu a obchodu nebo podobnými prostředky,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Dovoz hnojiv by byl možný i od alternativních dodavatelů z Afriky. Tam by ale bylo třeba důsledně hlídat složení hnojiv, kvůli možnému nadlimitnímu výskytu těžkých kovů.