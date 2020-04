Pokles cen vepřového masa je jednorázové, spíš se bude zdražovat, přiznává předseda svazu zpracovatelů

Cena vepřového masa mírně klesá. Po rychlém růstu v loňském roce, který byl vyvolaný prasečím morem v Číně a nedostatkem vepřového masa, to vypadá, že se začíná stabilizovat. Jenže Česko není v produkci vepřového soběstačné, takže se zase bude zdražovat. Praha 8:33 30. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snížení spotřeby masa v Česku můžu být způsobeno i tím, že si lidé více vaří a nedochází k plýtvání | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Předseda Českého svazu zpracovatelů masa Karel Pilčík ve vysílání Českého rozhlasu Plus říká, že je to celé mnohem složitější. „My se řídíme podle německé burzy, která určuje ceny. Česká soběstačnost v produkci vepřového je tak 37 až 40 procent, takže nakupovat ze západní Evropy musíme,“ vysvětluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Jana Bumby

Největší producenti jsou Španělé, Němci a Francouzi, kteří mají velkou nadprodukci. Nejvíc pak nakupují Číňané. „Čína pořád nemá pod kontrolou africký mor zvířat, pořád je musí v milionech kusů utrácet a podobně jsou na tom i další východoasijské země, takže musejí nakupovat,“ říká Pilčík.

Po ukončení celní války se Spojenými státy dnes Čína kupuje vepřové i tam. Další věc je koronavirová karanténa, do které jsme se všichni dostali.

Jíme méně masa?

„Celková spotřeba masa v době pandemie spadla o 10 až 15 procent. Je to nejen kvůli restauracím, ale spíš chování spotřebitelů. Nejdřív se lidé předzásobili, měli jsme tady nákupní boom, který zvýšil spotřebu až o 30 procent. Pak to začalo klesat a pomohlo, když jsme lidi přesvědčili, že mohou stále kupovat čerstvé maso.“

O desetiprocentní snížení spotřeby masa si Pilčík myslí, že je způsobené tím, že lidé doma vaří a lépe spotřebují to, co koupí. „Takže těch 10 procent je to, čím dřív plýtvali a co vyhazovali.“

Přesto teď cena vepřového masa nepatrně klesla. Čím to je? „Nemyslím, že by měl být nějaký významný důvod, aby ceny klesaly, ale sem tam se nějaké levnější objevit může. Protože se masa potřebuje zbavit Evropa.“

Upozorňuje na změny kurzů eura vůči koruně, takže se spíš bude zdražovat. „Euro nám stouplo o 2,50 až 3 koruny, a i když šla německá burza s cenou lehce dolů, tak se nám maso naopak zdražilo. Takže když se někde objeví něco levnějšího, jsou to jednorázovky. Není totiž žádný pořádný důvod, aby vepřové na pultech zlevňovalo,“ dodává.

Víc si poslechněte v audiozáznamu rozhovoru Jana Bumby.