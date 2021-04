Ceny nemovitostí dál rostou, jen za poslední rok o sedm procent. Je za tím i pomalá výstavba

Ceny bytů a domů na tuzemském trhu dál rostou. A trend nezměnila ani epidemie koronaviru. Za poslední rok tak ceny nemovitostí v Česku vzrostly podle společnosti Deloitte o necelých sedm procent. Ve srovnání s rokem 2014 jsou ale ceny bezmála o 90 procent vyšší. A to kvůli nedostatku nemovitostí a také chuti lidí ukládat si své úspory právě do bytů nebo třeba domů. Praha 11:28 6. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za posledních 6 let se podle společnosti Deloitte zvýšily ceny nemovitostí na tuzemském trhu o 87 procent | Foto: David W. Cerny | Zdroj: Reuters

Pan Igor s přítelkyní na konci loňského roku prodali dům po mamince a za získané peníze z prodeje si pořídli na Břeclavsku větší dům s pergolou, bazénem a dvěma parkovacími místy v tiché ulici za šest a půl milionu korun.

Poslechněte si celou reportáž o rostoucích cenách nemovitostí

„Při prodeji domu jsme vlastně prodali dům za cenu, jakou jsme si představovali, a posléze jsme mohli koupit dům, kde bylo i více zájemců, a přesto jsme ho koupili,“ popisuje pan Igor Radiožurnálu.

Epidemie koronaviru realitní trh téměř nezasáhla. Po loňském jaru, kdy sice lidé chvíli vyčkávali, se prodejům nemovitostí daří. I kvůli tomu, že lidé své úspory investují právě do realit. Třeba ze strachu, aby jejich našetřené peníze neztrácely na účtech hodnotu.

„Spousta klientů, kteří mají hotovostní peníze, se snaží investovat do nemovitostí. Taktéž vnímáme, že klienti vybírají podílové listy, penzijní fondy, prodávají akcie a znova se snaží investovat do cihel. Toto zaznamenáváme zejména v segmentu hlavního města Prahy, do čtyř milionů cca, garsoniéry a 2+kk,“ říká oblastní ředitel společnosti MM Reality, Jan Martina.

O 30 procent za tři roky

Kromě velkého zájmu ze strany investorů zvyšuje ceny nemovitostí i jejich nedostatek v některých lokalitách Česka, především v Praze.

„Faktem ale je, že pro rozvoj některých významných měst by bylo potřeba, aby se bytů stavělo více. Například v Praze by bylo potřeba stavět 8-9 tisíc bytů ročně, aktuálně se jich ale na trh dostane jen okolo šesti tisíc. Problémem jsou dlouhé povolovací procesy a aktuálně i nedostatek stavebních kapacit,“ vysvětluje analytik společnosti Deloitte, Petr Hána.

A tím roste cena nemovitostí. Za posledních šest let se podle společnosti Deloitte zvýšily ceny nemovitostí na tuzemském trhu o 87 procent. Metr čtvereční v novém bytě v Praze tak v průměru vyšel na 120 tisíc korun. Podle Zdeňky Krátké, realitní makléřky společnosti ReMAx Delta, se za poslední tři roky zvýšily ceny bytů a domů o 30 procent.

„Například byt v okresním městě před rekonstrukcí jsme v roce 2018 nabízeli za milion 600 tisíc, v dnešní době bychom ho nabízeli za dva miliony minimálně. Stejně tak tomu je u rodinných domů. Pokud jsme v roce 2018 nabízeli dům za 2,6 milionu, dnešní nabídková cena by byla minimálně tři miliony. V dnešní době je také úplně běžné, že se na prohlídku sejde 15-25 zájemců. To jsou opravdu naše reálná čísla,“ ilustruje.

Touhu po vlastním bydlení pomáhají Čechům splnit i nízké hypoteční sazby. Průměrná úroková míra v únoru letošního roku klesla podle Fincentra Hypoindexu na nejnižší úroveň za poslední čtyři roky. Trh ovlivnilo také zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. Kupujícím tak zbývá více peněz na zaplacení samotné nemovitosti.