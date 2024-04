Ekonom: Ceny nemovitostí stagnují, brzy se ale znovu zvýší. Vlastnictví tak bude méně dostupné

Nemovitosti v Česku dlouhodobě patří na špičku evropského žebříčku v růstu jejich cen. Podle Eurostatu ke konci loňského roku sice cena českých bytů a domů meziročně klesla o procento, od roku 2010 ale zdražily o 123 procent. I přesto Češi preferují vlastnictví před nájmem. „Je to dědictví komunismu, kdy naši rodiče mohli investovat jenom do domů. A tohle hustí do svých dětí,“ vysvětluje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. ŘEČÍ PENĚZ Praha 16:03 25. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové byty letos podraží o necelých pět procent, vyplývá ze studie developerských společností H1/2024, kterou zpracovala analytická společnost CEEC Research | Zdroj: Shutterstock

Nové byty letos podraží o necelých pět procent, vyplývá ze studie developerských společností H1/2024, kterou zpracovala analytická společnost CEEC Research. Hlavním důvodem je nedostatečná nabídka a oživení poptávky. Kupující se totiž dalšího růstu cen bojí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeká trh s nemovitostmi další zdražování? V pořadu Řečí peněz odpovídá hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil

„Pět procent je dobrý odhad. Po několika letech, kdy spotřeba domácností klesala, ji tak domácnosti nebudou snižovat a budou ochotněji investovat,“ rozebírá analýzu ekonom Navrátil. Poptávka se podle něj pak začne zvyšovat, což povede k předpovídanému zdražování.

Podle posledního Deloitte Real Indexu rostou ceny bytů ve velkých městech Česka už téměř sedmiprocentním tempem. V Praze se oproti lednu průměrná cena za jeden metr čtvereční zvedla nad 120 tisíc korun.

„V loňském roce bylo dokončeno 39 tisíc nových bytů a domů. Ale abychom náš bytový fond jenom obnovovali, tak bychom jich ročně potřebovali 50 tisíc. Nemluvím o tom, že se nám každý rok zvyšuje populace. Jsme na jednom z posledních míst v rámci Evropské unie, co se týká počtu bytů na obyvatele,“ podotýká Navrátil.

Ekonom David Navrátil | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Šest milionů za malý byt

I přes klesající ceny hypoték i energií se vlastnické bydlení stává stále méně dostupné. Například průměrný byt v Praze o velikosti 50 metrů čtverečních vyjde na šest milionů. Právě menší byty jsou nejžádanější.

To pak představuje při současných úrokových splátkách zhruba 30 tisíc měsíčně po dobu 15 let. Češi ale přesto vlastnictví před nájmem preferují.

Banky v březnu poskytly meziročně o polovinu více hypoték. Úrokové sazby jsou nejnižší od června 2022 Číst článek

„Je to dědictví komunismu, kdy naši rodiče mohli investovat jenom do domů, případně do chat. A tohle hustí do svých dětí,“ glosuje ekonom.

Dodává ale, že i z pohledu investic v 90. letech byly právě nemovitosti nezanedbatelně výnosné. Také to může ovlivňovat, proč jsou nyní ceny nemovitostí nadhodnocené.

Potíže s dostupností ale podle ekonoma mohou způsobovat i investoři, kteří nemovitosti nakupují. „Je dobře, pokud investor byt pronajme, zvýší tak dostupnost bydlení pro mladší generace nebo lidi s nižšími příjmy,“ myslí si Navrátil.

„Otevírá se tu velký prostor pro spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem. Soukromník může byt pronajímat se slevou tak, aby město bylo schopné zabezpečit bydlení pro profese, jako jsou zdravotní sestry nebo učitelé, které potřebuje pro svoji funkci,“ uzavírá ekonom Navrátil.

Zvedlo členství Česka v Evropské unii naši životní úroveň? A mělo by zavedení výpovědí bez udání důvodu u nás vůbec smysl? Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu výše.