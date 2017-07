Ceny nemovitostí letí v Česku vzhůru. Rostou nejrychleji v Evropské unii

Ceny nemovitosti v Česku rostly v letošním prvním čtvrtletí nejrychleji ze všech zemí Evropské unie. Zjistil to ve svém srovnání Český statistický úřad. Meziročně se zvýšily o téměř 13 procent. Podle statistiků je zdražování nemovitostí nejvýznamnějším inflačním jevem posledních dvou až tří let. Praha 13:14 27. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ceny bytů rostou rychleji (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka RGBStock

Důvodem k výraznému zdražování nemovitostí je růst ekonomiky, zvyšování příjmů domácností a s tím spojená příznivá ekonomická očekávání do budoucna. Zároveň nízké úrokové sazby a dostupné hypotéky. To vše zvyšuje poptávku. A protože nemovitostí v žádaných lokalitách je nedostatek, vede to ke zvyšování cen.

Ředitel odboru statistiky cen Českého statistického úřadu Jiří Mrázek připomněl, že tento růst pozorují už několik let. „My jsme za poslední čtyři roky zaznamenali cenový růst nemovitostí o 24 procent,“ popisuje.

Ceny nemovitostí rostou nejrychleji v EU. Jsou nadhodnocené, varuje centrální banka Číst článek

Statistický úřad sleduje však jen ty ceny, které se na trhu dají dohledat, tedy v podstatě jen nemovitosti, které prodávají realitní obchodníci. Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou sami mezi sebou, ve statistice se to neobjeví.

Průměrné ceny se mezi jednotlivými kraji liší. Hodně záleží na atraktivitě lokality, na pracovních příležitostech, občanské vybavenosti a možnostech dopravy. „V Ústeckém kraji vzrostly ceny pouze o 52 procent, kdežto na druhé straně například u Moravskoslezského nebo Královéhradeckého kraje došlo k nárůstu o 160 až 170 procent. Praha se pohybuje zhruba v průměru toho růstu, protože tam bydlení bylo atraktivnější i v minulosti. Je si ale třeba uvědomit, že ceny bytů v Praze jsou zhruba 2,5krát dražší než ve zbytku České republiky,“ říká Mrázek o cenách mezi lety 2000 a 2015.

Ceny bytů rostou rychleji

Ceny bytů rostou rychleji než ceny rodinných domů. „Trh u bytů je dynamičtější, proto jsme zaznamenali i mnohem vyšší nárůst. Celkový nárůst od roku 2000 do roku 2015 je 136 procent. U rodinných domů byl nárůst pouze poloviční. Ceny rodinných domů stouply zhruba o 69 procent,“ dodává Mrázek.

Je to hlavně tím, že hodně domů je na vesnicích s horší dopravní dostupností nebo vybavením obchody, školami a podobně. S tím, jak se lidé stěhují za prací do měst, roste i zájem o byty. Rodinné domy nejvíc zdražily v Jihočeském kraji, a to o zhruba 90 procent. Dá se proto předpokládat, že je lidé kupovali jako rekreační objekty.

Když se podíváme na letošní první čtvrtletí, tak podle údajů Eurostatu ceny bytů a domů v Česku meziročně vzrostly o téměř 13 procent. Ze zemí Evropské unie to bylo nejvíce. Více než 10procentním tempem se ceny zvedly ještě v Litvě a Lotyšsku.

Během posledních tří let rostly ceny nejvíc na severu Evropy – třeba na Islandu o skoro 36 procent. Velký růst je také v Irsku. Česko je na šestém místě s nárůstem přes 22 procent. Naopak v Itálii téměř o pět procent klesly.