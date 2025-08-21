Ceny paliv v Česku dále klesají. Litr benzinu zlevnil meziročně o 3,66 a nafta o 3,18 koruny
Pohonné hmoty v Česku zlevňují. Průměrná cena benzinu klesla za poslední týden o devět haléřů na 33,92 koruny. O 33 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,65 koruny. Ceny naturalu i dieselu se tak dostaly na nejnižší úroveň za poslední dva měsíce. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
V meziročním porovnání je nyní benzin v Česku o 3,66 koruny na litru levnější. Za naftu platili motoristé před rokem o 3,18 Kč více než nyní.
Nejlevnější benzin v současnosti tankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 33,14 koruny. Nafta je nejlevnější v Karlovarském kraji, litr tam prodávají průměrně za 31,80 Kč.
Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu stojí v metropoli průměrně 34,52 koruny. Nafta se v hlavním městě tankuje za 33,78 Kč.
|Kraj
|Natural 95
|Nafta
|ČR
|33,92
|32,65
|Praha
|34,52
|33,78
|Středočeský
|34,03
|32,72
|Jihočeský
|33,33
|32,03
|Plzeňský
|33,95
|32,95
|Karlovarský
|33,59
|31,80
|Ústecký
|33,14
|31,95
|Liberecký
|33,88
|32,59
|Královéhradecký
|33,78
|32,50
|Pardubický
|33,94
|32,56
|Vysočina
|34,27
|32,96
|Jihomoravský
|34,21
|32,93
|Olomoucký
|34,47
|33,31
|Zlínský
|33,87
|32,57
|Moravskoslezský
|33,96
|32,47
Zdroj: CCS