Ceny paliv v Česku dále klesají. Litr benzinu zlevnil meziročně o 3,66 a nafta o 3,18 koruny

Pohonné hmoty v Česku zlevňují. Průměrná cena benzinu klesla za poslední týden o devět haléřů na 33,92 koruny. O 33 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,65 koruny. Ceny naturalu i dieselu se tak dostaly na nejnižší úroveň za poslední dva měsíce. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Pumpa u čerpací stanice

Nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze (ilustrační foto)

V meziročním porovnání je nyní benzin v Česku o 3,66 koruny na litru levnější. Za naftu platili motoristé před rokem o 3,18 Kč více než nyní.

Nejlevnější benzin v současnosti tankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 33,14 koruny. Nafta je nejlevnější v Karlovarském kraji, litr tam prodávají průměrně za 31,80 Kč.

Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu stojí v metropoli průměrně 34,52 koruny. Nafta se v hlavním městě tankuje za 33,78 Kč.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 20. srpnu 2025 (Kč/l)
Kraj Natural 95 Nafta
ČR 33,92 32,65
Praha 34,52 33,78
Středočeský 34,03 32,72
Jihočeský 33,33 32,03
Plzeňský 33,95 32,95
Karlovarský 33,59 31,80
Ústecký 33,14 31,95
Liberecký 33,88 32,59
Královéhradecký 33,78 32,50
Pardubický 33,94 32,56
Vysočina 34,27 32,96
Jihomoravský 34,21 32,93
Olomoucký 34,47 33,31
Zlínský 33,87 32,57
Moravskoslezský 33,96 32,47

Zdroj: CCS

