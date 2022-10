Cenový nárůst je tak zásadní, že nejde vysvětlit jen tržními faktory, říká analytik k naftě a benzinu

Palivo na čerpacích stanicích opět zdražuje. Ceny benzinu Natural 95 vzrostly za jediný týden téměř o tři koruny, skoro na 42 korun za litr, uvádí společnost CCS, která ceny monitoruje. Litr nafty je dražší o více než dvě koruny a prodává se za průměrných 45,29 koruny. „Nepřekvapilo by mě, kdyby opět za týden byla cena paliv o 1,50 koruny až dvě koruny za litr vyšší,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál analytik společnosti XTB Jiří Tyleček. Rozhovor Praha 11:57 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ceny pohonných hmot opět zdražují. Benzin Natural 95 je dražší téměř o tři koruny | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Během týdne se ceny benzinu zvýšily zhruba o tři koruny, a to mluvíme jen o průměrné ceně. Na některých místech bylo zdražení výraznější. Co všechno rychlý vzestup cen způsobilo?

Zdražování začala schůzka OPEC na začátku října, kde se snížily kvóty na těžbu ropy. Následoval růst cen paliv v celé Evropě. Roli hraje více faktorů. Obchodníci se bojí zákazu importu ropy i paliv z Ruska od prosince, ve Francii pokračují stávky v rafineriích.

Včera (ve čtvrtek – pozn. red) navíc porucha zastavila provoz největší evropské ropné rafinerie v blízkosti Rotterdamu. Situace na ropném trhu teď tedy není vůbec jednoduchá.

Kontroly čerpadlářů nemají zásadní dopad na trh, míní analytik Jiří Tyleček. Poslechněte si rozhovor

Začátkem měsíce se opětovně navýšila i spotřební daň z benzinu. Nemohli toho využít pumpaři k tomu, že své marže o něco zvedli, aby se tzv. zahojili?

Podle ministerstva financí, které marže dlouhodobě sleduje, k tomu nedošlo. Poslední cenový nárůst ale vychází tak zásadně, že se nedá zcela vysvětlit jen tržními faktory. Vsadil bych na to, že došlo také k nárůstu marží rafinerií, ale do těch bohužel nevidím.

Podle předběžných kontrol ministerstva financí jsou marže pumpařů, cituji, poměrně nízké. Co si pod pojmem „poměrně nízké“ můžeme představit? S čím úřad srovnává? Se zahraniční konkurencí, nebo s vývojem situace na burze?

Marže bych asi úplně neoznačil za nízké, to by možná bylo někde v blízkosti koruny nebo dvou. Pokud si ale dobře vzpomínám, poslední data za srpen hovořily o tom, že marže jsou někde na 3,50 koruny u nafty a někde nad 4,5 koruny u benzinu. To podle mě není úplně málo. Popravdě nevím, co tím ministerstvo myslelo.

Cenový růst

Mají podle vás kontroly čerpadlářů nějaký výraznější smysl a dopad?

Smysl v tom vidím. Myslím si, že to je určitá brzda pro majitele čerpacích stanic, aby se v rámci dobrých mravů nějak výrazně neodchýlili od stanovování cen například v méně exponovaných místech. Nemyslím, že u průměrných cen obecně v nějakém regionu nebo republice to má nějaký velký dopad.

Myslíte si ale v zásadě, že by bez kontrol řidiči platili ještě vyšší sumy, než teď vidíme na stojanech?

Na některých místech ano, ale obecně to na trh nemá nějaký zásadní dopad.

Ještě vám položím jednu, v této situaci populární otázku, na kterou se vám ale možná nebude chtít odpovídat. S jakým výhledem cen pohonných hmot můžeme počítat pro nadcházející dny, ideálně týdny? Má na ceny vliv i nastupující zima?

Možná se teď trochu pletete, protože ten výhled je v tuto chvíli docela jednoduchý. Asi nemám úplně dobré zprávy. Cenový růst, tlak na trhu, by měl zajistit to, že růst bude nějak pokračovat.

Moc by mě nepřekvapilo, kdybychom se bavili třeba za týden a cena paliv by byla o 1,50 korun až dvě koruny za litr vyšší. Pokud bych teď mohl něco poradit, jeďte natankovat. Není na co čekat.