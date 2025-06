Ceny ropy se snižují. Konflikt na Blízkém východě se neprojeví na cenách pohonných hmot, tvrdí analytik

Ceny ropy se prudce snižují, ráno se propadly na více než týdenní minimum. Reagují na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se Írán s Izraelem dohodly na příměří. To zmírnilo obavy z přerušení dodávek z Blízkého východu, který je hlavním producentem ropy. „Čerpací stanice mají zásoby za nižší ceny. Nemělo by se to projevit ve výrazném zvýšení cen pohonných hmot," říká pro Radiožurnál investiční stratég společnosti J&T Štěpán Hájek. Tel Aviv/Teherán 17:11 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tanker (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

Jak se dosud projevuje konflikt mezi Izraelem, potažmo Spojenými státy a Íránem na světovém trhu s ropou?

Je potřeba říci, že ten trh na ropě hrál, dalo by se říct, krajní scénář nějaké výrazné eskalace, která by zapojila obecně útoky na ropnou infrastrukturu, případně nějaké odvetné opatření ze strany Íránu v Hormuzském průlivu.



I podle dočasných situací a potenciálních pokusů o nějakou eskalaci například co se týká útoků na americkou základnu v Kataru, to vypadá, že události, které se odehrály – samozřejmě podpořené tím výrokem Donalda Trumpa, že se Írán a Izrael dohodly na nějakém příměří – podporují vlastně postupnou deeskalaci celého konfliktu.

To samozřejmě v kontextu toho, že nebyla zasažena žádná ropná pole, ropná naleziště, rafinérie nebo celková ropná infrastruktura podporuje to, že geopolitická prémie, která byla zaceněna od začátku toho konfliktu v cenách ropy, se nyní začíná postupně oceňovat.

V pondělí se cena ropy po americkém útoku na íránská jaderná zařízení dostala zhruba na pětiměsíční maximum, teď zase prudce klesla. Mohou se tyto výkyvy nějak promítnout do cen pohonných hmot?

Teoreticky ano, ale troufám si tvrdit, že to bude pravděpodobně velmi krátké období k tomu, aby společnosti, které zajišťují infrastrukturu paliv, skutečně nějakým způsobem vyčkaly na to, jak se situace bude vyvíjet, a nenakupovaly za vyšší ceny.



Troufám si tvrdit, že čerpací stanice, respektive provozovatelé čerpacích stanic, naakumulovali zásoby za mnohem nižší ceny a nemělo by se to projevit ve výrazném zvýšení cen pohonných hmot.

Projeví se to nějak na cenách plynu?

Tam si troufám tvrdit, že také ne. Byla samozřejmě jedna z variant, že by Írán mimo nějakou americkou vojenskou základnu mohl také zasáhnout nějaké naleziště plynu v Kataru, to se ale zatím ukázalo jako mylná představa.



Samozřejmě se stále hraje o to, zda dojde k nějaké eskalaci, konfliktu nebo zasažení Íránu, případně tankerů, které vezou zkapalněný plyn přes Hormuzský průliv.

To zatím vypadá, že je, dalo by se říct, spíše krajní varianta, protože jedním z největších dovozců přibližně čtvrtiny z celkové ropy, která jede právě přes Hormuzský průliv, je Čína. A Čína je samozřejmě spojenec Íránu, takže i Čína bude pravděpodobně tlačit na to, aby docházelo k postupné deeskalaci.

Ale jak jsme už informovali, podle posledních zpráv izraelský ministr obrany oznámil, že dal pokyn armádě, aby rázně reagovala na porušení příměří Íránem, čili ten klid zbraní, zdá se, nebude mít dlouhého trvání. Přesto si myslíte, že se nedá očekávat, že by se naplnily černější scénáře? Mluvilo se třeba o ceně 130 dolarů za barel u ropy.

Já takovýhle scénář úplně nevidím. Jak říkám, spíš vidím pravděpodobnost, že dojde k nějakému postupnému uklidnění. Stále bych počítal s tím, že ropa byla skutečně velmi levná.



Na trhu se částečně také hrálo o nějaký potenciál příchodu recese způsobený vyššími cly ze strany Spojených států, nějakými odvetnými opatřeními ze strany spojenců nebo obchodních partnerů, uvalením cel na Spojené státy. Ale zatím to vypadá, že jde spíše o otázku až konce letošního roku.



Tím pádem je v tuto chvíli ropa, dalo by se říct, spíše férově naceněná v kontextu poptávky a nabídky i co se týká plynu, takže tam já nevidím potenciál k tomu, abychom viděli nějaké skutečně černé scénáře.

Jak odhadujete ceny nafty a benzínu čerpacích stanic na začátku prázdnin?

Je to samozřejmě začátek sezony, kdy se skutečně jezdí hodně, ale troufám si tvrdit, že když se podíváme na marže čerpacích stanic, tak ty jsou na mírně zvýšených úrovních. Je tam prostor k tomu, aby cena pohonných hmot zůstala spíše na těch současných úrovních.

Přestože začíná letní sezona a bude se více jezdit, poptávka se zvýší.

Ano, přesně tak, protože máme kapacitu spíše v dieselu a například poptávka ze strany kamionové dopravy v Evropě mírně klesá, takže tam si troufám tvrdit, že by se to mělo nějakým způsobem vykompenzovat.