Ceny základních potravin v akci v únoru mírně klesly. Zlevnilo máslo a jablka, zdražilo vepřové maso

Společnost Česká distribuční vytvořila pro Český rozhlas Plus analýzu slevových letáků sedmi největších potravinových řetězců. Vyplynulo z ní, že oproti lednu se během února ceny základních potravin v akci mírně snížily. Výrazné to bylo třeba u másla nebo jablek, naopak vepřové maso citelně zdražilo, popsala ve vysílání mluvčí České distribuční Martina Bolatzká. Rozhovor Praha 16:01 27. února 2023

Které potraviny Češi v únoru koupí v akci levněji než v lednu a kde si naopak připlatí?

Sledovali jsme 13 základních potravin, jako je máslo, mléko, mouka, brambory. Určitě to není všechno, co domácnosti nakupují, ale naznačuje to aktuální výdaje domácností za potraviny, jestli se zvýšily nebo snížily.

Slevy vidíme například u jablek nebo pečiva. Nejvýrazněji se cena snížila u másla, které teď nakoupíme asi za 156 korun za kilo, to znamená 39 korun za tu klasickou kostku 250 g másla.

Když jste porovnávali jednotlivé slevové letáky, liší se nabídka nebo se to týká často stejných výrobků, stejných potravin?

Často se to v letácích obchodníků opakuje. Pokud bych měla říct produkt, který v žádném letáku nechybí, tak je to určitě pivo. Pro Čechy je to oblíbený produkt, taková specialita. Je to tím, že existují různé značky, různé druhy, různé cenové relace piva. Každý má jiné preference, takže obchodníci se je zákazníkům snaží uspokojit.

A do jaké míry ovlivňují slevové letáky zájem zákazníků?

Rozhodně ovlivňují. Na podzim jsme s agenturou STEM/MARK udělali průzkum tištěných letáků. Víme, že alespoň občas sleduje tištěné letáky 72 procent české populace. A velká část z nich se jimi řídí. Vybírají si podle toho obchod, kam jdou nakoupit. A víme, že čtvrtina lidí čte letáky nyní i více než v minulosti.

Týká se to určité věkové skupiny nebo všech? Protože dříve platilo, že slevové letáky využívají senioři, kteří spíše šetří. Jak je tomu dnes, změnilo se to nějak?

S těmi seniory to platí stále, protože často nemají chytré telefony, do kterých by si mohli stáhnout různé aplikace. Ale podle průzkumu, který jsem zmiňovala, víme, že v dnešní době letáky více sledují i mladší lidé. Jsou to často nízkopříjmové domácnosti nebo rodiny s dětmi, které musí v dnešní době více uvažovat nad svými výdaji.

Když jste zmiňovala aplikace, je ta nabídka podobná?

Ano, ta nabídka je často podobná. V letáku je to uspořádané přehledněji. Máte tam velkou nabídku produktů a víme, že lidé, kteří mají mobilní aplikace, tak často zároveň sledují i letáky. To znamená, že to funguje synergicky.