Železo dál zdražuje. Velký městský okruh Brna se prodražuje, lidé shánějí použité materiály

Železo, ocel a litina dál zdražují. Rostoucí ceny komplikují dostavbu velkého městského okruhu Brna. Dodavatelé posílají stavebním firmám nové ceníky. A pokud ceny porostou dál, podnikům se nemusí vyplatit zakázky dokončit. Problém řeší také lidé, kteří si sami staví domy nebo garáže. Shánějí proto při snaze ušetřit použité materiály. Kovové traverzy z druhé ruky kupují i přes internetové bazary. Praha 20:41 7. dubna 2022

„Největší gros teď máme na železech a betonu,“ ukazuje ředitel jihomoravského závodu firmy Eurovia Ludvík Šumbera na stavbě okruhu v Žabovřeské ulici. Dělníci tam nyní staví krytý úsek silnice, takzvanou galerii podél tramvajového tunelu. „Největší problém dnes máme na izolacích a železech.“

Když stavba koncem roku 2020 začínala, byla cena železa 18 korun za kilogram, teď je to 45 korun. Pro stavbu za dvě miliardy to jen u železa znamená zdražení asi o 130 milionů. „Říkají, že nám to dodají, ale očekávají, že jim ceny zvedneme. Myslím, že čtrnáct dní nebo maximálně do konce dubna jsme schopni to udržet bez toho, abychom jim podepsali navýšení,“ podotýká pro Radiožurnál Šumbera.

Není to jen a pouze železo. Potíže se týkají i dalšího materiálu, a to u druhé části okruhu na Tomkově náměstí, jehož dostavbu má na starosti firma Firesta-Fišer, popsal už v polovině března její výrobní ředitel Vilém Huryta:

„Jde o stavební řezivo, tedy překližky, případně řezivo na stavbu konstrukcí. To se z převážné části dováží z Ukrajiny a Ruska. To samé platí také o prvovýrobcích pro válcování, tedy hrubé surovinové bramy, jak se tomu říká. Ta se dováží z Běloruska, Ukrajiny, případně ze vzdálených zemí. Dochází k tomu, že nám dodavatelé nejsou schopni garantovat tyto materiály pro hutě. Pokud teď máme nějakou zasmluvněnou dodávku, tak očekáváme, že nám ji buďto zdrží, prodlouží nebo vypoví. Dodavatelé v současné době nevědí, jak bude trh fungovat v příštích třech měsících.“

Takové zprávy netěší ani Ředitelství silnic a dálnic. Jenže šéf brněnského závodu silničářů David Fiala zatím nedokáže stavebním firmám říct, jestli jim dokážou vyhovět a zaplatit víc nad dohodnutou cenu z veřejné soutěže. „Rozhodnutí určitě nebude tady z lokální úrovně, bude to z úrovně celého resortu. Přece jenom máme tady nějaký právní rámec, stavby byly vysoutěženy, jsou k tomu podepsány smlouvy,“ dodává.

Silničáři nyní situaci monitorují a od firem zjišťují, s jakými problémy se potýkají. „Nezávidím jim roli zhotovitele, který v tomto prostředí musí fungovat a zajišťovat chod stavby. Smlouva na něj klade povinnosti, že je povinen předcházet škodám, zastavování práci a tak dále. Pokud ale nebude železo na trhu dostupné, tak jim asi nic jiného nezbude,“ upozorňuje Fiala.

Ředitel firmy Eurovia Šumbera i šéf silničářů Fiala dodávají, že nedokážou odhadnout, jak dlouho ještě situace potrvá. A neví ani to, jestli jsou požadavky jejich dodavatelů oprávněné.

„Nevíme, jestli to mají na skladech a jen potřebují vyšponovat cenu tam, kam potřebují. Nebo se nám opravdu blíží nedostatek. Nejsme schopni to rozluštit,“ poukazuje Šumbera.

„Osobně si myslím, že více než co jiného je to u železa spekulace. Ty jasné vstupy - dražší, nafta, plyn, asfalt a produkty z ropy - to jsou fakta,“ srovnává Fiala.

A Šumbera dodává: „Nevíme, kam se to vyvine, ale pokud by to mělo v této úrovni zůstat, tak to bude další razantní nárůst cen, který dnes nejsme schopni pokrýt žádnými rezervami rizik, protože jsme s ničím takovým jako zhotovitel nepočítali. Je to abnormální.“

Nejhorší scénář je takový, že pokud strmý růst cen potrvá, tak firmám se nasmlouvané zakázky přestanou vyplácet a stavby nových silnic se zastaví.

Přes 80 procent železa z Ukrajiny

V obci Svárov na Kladensku roste nový dům, ten původní nechal majitel zbourat. „Část, která se dala využít, hlavně co se týče železa, tak to jsme vytřídili a rozprodávali postupně na internetovém bazaru,“ popisuje pro Radiožurnál.

Na zemi ještě dál leží zbývající traverzy. „Měli jsme jich několik desítek kusů, třeba padesát nebo šedesát. Rozprodali jsme je hned, jak jsme je vybourali. A teď už tady máme jen ty menší, které tvořily překlady nad okny nebo dveřmi,“ doplňuje majitel.

„Traverzu v zachovalém stavu nabízíme kolem poloviny ceny nové.“

Podobné slevy lze získat také v kovošrotu v Židněvsi u Mladé Boleslavi. Provozní radí, že starou traverzu stačí obrousit a natřít barvou. „Určitě ušetříte tak polovičku.“ Zájem je podle něj velký. „Lidé stále chodí. Materiálu je čím dál tím méně, takže lidé přemýšlí, co vyhodí.“

V kovošrotech v Mladé Boleslavi železo neprodávají, ale jen vykupují, říká zaměstnanec sběrny druhotných surovin v Laurinově ulici. „Nesmíme prodávat, je to v počítači evidované jako odpad a už se s tím nesmí dál nakládat.“

Majitelé železa se také shodují, že nový materiál, který si pořídili před třemi lety na stavbu a který jim zbyl, se teď dá prodat se ziskem třeba až 30 procent.

„Energetická krize se prohloubila v důsledku vojenské agrese Ruska proti Ukrajině, která zároveň silně ohrozila dostupnost vstupních surovin. Jde zejména o dodávky železné rudy z Ukrajiny, odkud se dováží více než 80 procent této suroviny pro hutě v České republice,“ upřesnil mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka, proč je železo tak drahé.

Také zaváděné sankce budou mít vliv na rostoucí cenu oceli, protože Rusko je významným vývozcem řady surovin, například chromu, niklu a vanadu. Ty se používají pro zlepšení vlastností oceli.