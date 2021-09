Čepro nemusí platit Lancelinu 2,6 miliardy korun za údajně uskladněné pohonné hmoty

Státní distributor paliv Čepro nemusí platit 2,6 miliardy korun ve sporu o údajně uskladněné pohonné hmoty. Ve středu to pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl odvolání firmy Lancelin. Navázal na předchozí závěr trestního soudu o tom, že pohledávka původně uplatňovaná firmou Venturon Investment je fiktivní a že za jejím vytvořením stáli podnikatel Radovan Krejčíř a někdejší obchodní ředitel Čepra Martin Pechan. Praha 14:52 29. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čepro | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Civilní soud nemá prostor, aby dál prováděl nebo opakoval dokazování, které zaznělo před soudem trestním,“ konstatoval předseda odvolacího senátu František Švantner. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí pražského městského soudu, který se žalobou Lancelinu v obchodním sporu věcně nezabýval právě kvůli existenci trestního rozsudku.

Pohledávka Venturonu několikrát změnila majitele, Lancelin ji vymáhala od roku 2016. Žalobou usilovala o to, aby jí Čepro vydalo 264 tisícn tun nafty a benzínu, případně pokud to není možné, aby jí za ně zaplatilo celkem zhruba 2,6 miliardy korun plus úroky z prodlení. Právník Lancelinu dnes poukazoval na to, že firma nebyla účastníkem trestního řízení a nemohla tedy navrhovat důkazy. Proto žádal, aby civilní soud provedl další dokazování.

Toxická pohledávka

„Je třeba říci, že pokud na nynější žalující společnost byla převedena pohledávka, která byla již v minulosti předmětem vyšetřování a různých kontrol - celních, daňových a tak dále - samozřejmě si je ten, na kterého pohledávka přechází, vědom toho, že se jedná o pohledávku, která se označuje jako toxická,“ podotkl soudce. „Toho, že tu pohledávku posuzovali v trestním řízení, se nelze zbavit,“ dodal.

Na počátku sporu stála firma Bena, která dovážela pohonné hmoty ze Slovenska a od roku 1996 využívala skladovací systém Čepra. V roce 2002 uzavřela Bena obchod s firmou Venturon, na kterou podle Čepra papírově převedla i palivo, kterým nedisponovala. Distributor paliv k tomu uvedl, že fiktivní obchod měl Beně pomoci k tomu, aby nemusela doplácet daně.

Venturon pak začal po Čepru vymáhat vydání paliv a v roce 2003 se kvůli tomu poprvé obrátil na soud. V souvislosti s tím pak Čepro čelilo exekuci. Jak se později ukázalo u trestních soudů, Čepro o tomto soudním sporu vůbec nevědělo. Jeden ze členů Krejčířova gangu totiž přesvědčil úřednici Čepra, aby zatajila soudní obsílky. Soudy poté domnělý nárok uznaly a exekuce ve státním podniku se nekonala jen díky zásahu policie.

„Pravomocné rozhodnutí je nepochybně zcela zásadním milníkem, na který čekala společnost Čepro i její jediný akcionář, ministerstvo financí,“ komentoval výsledek sporu generální ředitel Čepra Jan Duspěva. „O tom, že se jedná o fiktivní pohledávku, jsme nikdy neměli žádné pochybnosti,“ dodal v tiskové zprávě. Duspěva očekává, že spor bude pokračovat ještě u Nejvyššího soudu.

Za pokus o tunelování Čepra a další trestné činy vyměřily soudy v roce 2018 uprchlému Krejčířovi souhrnný trest 15 let vězení. Muž si však momentálně odpykává dlouholeté tresty odnětí svobody v Jihoafrické republice, a to za pokus o vraždu nebo obchod s drogami. Pechana soudy poslaly za mříže na pět let, s ústavní stížností neuspěl. O stížnosti Krejčíře zatím český Ústavní soud nerozhodl.