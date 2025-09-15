ČEPS chce v příštích 10 letech investovat přes 80 miliard. Očekává vyšší zatížení elektrické sítě
Státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS plánuje v příštích deseti letech investovat do rozvoje energetických sítí přes 80 miliard korun. Zaměřit se chce na zdvojování stávajícího vedení, výstavbu rozvoden a obnovu staršího vedení. Investice mají soustavu připravit na růst spotřeby a očekávaný rozvoj obnovitelných zdrojů, elektromobility a útlum výroby z uhlí. Vyplývá to z desetiletého plánu rozvoje soustavy, kterou v pondělí ČEPS představil.
Plánem rozvoje soustavy pro období 2025 až 2034 firma navazuje na evropské i národní strategie v oblasti energetiky. Popisuje v něm klíčové kroky, které mají připravit síť na budoucí rozvoj energetického sektoru, kdy se předpokládá růst spotřeby a zatížení sítě. V dokumentu zároveň ČEPS reaguje na trendy, které v příštích letech výrazně ovlivní podobu české energetiky.
Růst cen elektřiny?
„V důsledku změn energetiky poroste spotřeba elektřiny, a to nejen v domácnostech, ale i v průmyslu a dopravě, v nichž se uskutečňuje dekarbonizace,“ řekl Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva firmy ČEPS, jejíž investice v předchozích deseti letech činily přibližně pouze 60 miliard korun.
„Současně se zvýší význam přeshraničních propojení. Česká republika musí být schopna exportovat i importovat elektřinu. Přenosová soustava je už dnes propojena se všemi sousedními státy a tyto vazby bude proto nutné i nadále posilovat,“ dodal.
Jak se zvýšené investice projeví v regulovaných cenách elektřiny, ČEPS nekomentoval. Regulovanou složku cen určuje Energetický regulační úřad (ERÚ), který desetiletý plán schvaloval.
ERÚ už v minulých měsících oznámil, že podle nové metodiky by regulované ceny měly v příštích pěti letech vzhledem k potřebě investic ročně růst zhruba o inflaci.
Nutná zásadní modernizace
Provozovatel soustavy se při investicích zaměří zejména na zdvojování vedení ve stávajících trasách, výstavbu rozvoden včetně transformátorů a obnovu starších tras vedení, především těch ze 70. let.
Dokument v této souvislosti upozorňuje, že části soustavy jsou už blízko své plánované technické životnosti. Bez zásadní modernizace by tak podle ČEPS neutáhly budoucí provoz. Mezi klíčové projekty v plánu patří výstavba transformovny Praha Sever včetně vedení, která má spolu se zdvojením vedení Čechy Střed – Chodov zajistit napájení Prahy.
Na Vysočině připravuje ČEPS pro vyvedení výkonu z temelínské elektrárny výstavbu nového dvojitého vedení Kočín – Mírovka a transformovny Leskovice. Součástí plánů jsou i zařízení pro kompenzaci napětí, které mají stabilizovat síť v době, kdy obnovitelné zdroje dodávají elektřinu nepravidelně.
Povolovací procesy trvají i přes 10 let
Další částí připravovaných investic jsou přeshraniční projekty. Půjde například o nové vedení mezi Českem a Slovenskem nebo posílení přenosové trasy mezi západními a jižními Čechami.
ČEPS v dokumentu upozornil také na hlavní bariéry chystaného rozvoje sítě. Tou největší jsou povolovací procesy, které nyní často trvají i více než deset let. Přitom samotná stavba vedení zabere jeden až dva roky. Dalším rizikem jsou podle firmy nestabilita evropské legislativy, což komplikuje přípravu projektů.
Na potřebu investic do českých elektroenergetických soustav upozorňují odborníci v souvislosti s předpokládaným výrazným nárůstem spotřeby. Ta loni činila kolem 58 terawatthodin, podle některých predikcí by však v příštích letech měla postupně růst až o desítky procent. Zvýšené investice do sítí proto plánují také tuzemští distributoři. V předchozích deseti letech investice činily přibližně 60 miliard korun.