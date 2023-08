Státní ČEPS koupí podzemní zásobníky plynu od RWE. Investice se má podle Fialy vrátit do deseti let

Státní provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS koupí šest podzemních zásobníků plynu od skupiny RWE. Zásobníky mají dohromady kapacitu 2,7 miliardy metrů krychlových a měly by zajistit asi 36 procent roční spotřeby. Rozhodla o tom ve středu vláda. Po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Praha 15:17 23. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít RWE ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek

Cílem je podle něj získat kontrolu nad zacházením s plynem. Cenu zveřejní ve čtvrtek, kdy by měla být podepsána smlouva. Návratnost investice bude podle Fialy do deseti let. „Vlastnictví zásobníků dá státu jistotu, že bude schopen ovládat to, jak se bude s plynem v případě krize zacházet,“ řekl Fiala.

ČEPS koupí celou společnost RWE Gas Storage CZ, která zásobníky nyní vlastní. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by to mělo pomoci zachovat současnou funkčnost a operabilitu společnosti. Největší je podzemní zásobník Dolní Dunajovice, který má kapacitu skoro miliardu metrů krychlových.

RWE Gas Storage CZ je se šesti zásobníky největším provozovatelem plynových zásobníků v Česku. Dosud šlo o dceřinou společnost německé energetické firmy RWE. Ta v minulosti o prodeji zásobníků jednala například s ČEZ nebo Energetickým průmyslovým holdingem (EPH) miliardáře Daniela Křetínského, avšak bez výsledku.

Jaká je kapacita nakoupených zásobníků? Zásobníky mají kapacitu 2,7 miliardy metrů krychlových. Celková kapacita všech zásobníků v české plynárenské sítě 3,450 milionu metrů krychlových. O kolik jde zásobníků a kde? Jde o šest podzemních zásobníků plynu, konkrétně o čtyři plynová ložiska, jeden aquifer a jednu kavernu. Největší z nich je podzemní zásobník Dolní Dunajovice, který má kapacitu skoro miliardu metrů krychlových. Dále třeba Tvrdonice s kapacitou 555 milionů metrů čtverečních a Třanovice 530 milionů. Jak bude ČEPS nákup financovat? ČEPS bude nákup financovat z vlastních zdrojů. Kdo bude do zásobníků dovážet plyn? V zásobnících si jednotliví obchodníci s plynem skladují během léta zásoby na zimu. Prostor na to si v zásobnících pronajímají od jejich majitele. Zdroj: ministerstvo průmyslu