ČEPS zaplatí miliony korun náhrad za pondělní vypnutí solárů. Elektřinu už nebylo kam poslat

Správce energetické přenosové soustavy ČEPS nevylučuje, že bude muset opakovaně vypínat solární elektrárny kvůli potížím s řízením sítí. Vůbec poprvé ČEPS aktivoval takzvaný omezovací plán, to znamená, že odpojil na dvě hodiny výkon fotovoltaických elektráren ve výši celkem 400 megawattů, tento týden, a to na velikonoční pondělí. Majitelé odpojených elektráren dostanou kompenzace, podle mluvčí se bude jednat o miliony korun. Praha 18:06 13. dubna 2023

„Aktivaci omezovacího plánu nelze do budoucna zcela vyloučit. Jeho využití však lze předpokládat v ojedinělých případech, kdy by se sešlo více nepříznivých faktorů, a nepostačily by tak standardní nástroje k udržení výkonové rovnováhy. Například letní období je z pohledu spotřeby a slunečního svitu obecně lépe predikovatelné než Velikonoce s klouzavým datem svátků,” uvedla mluvčí ČEPS Hana Klímová.

Problém na velikonoční pondělí nastal hlavně proto, že svítilo slunce, elektrárny vyráběly na plno, ale kvůli pracovnímu volnu byla na druhé straně jen minimální spotřeba. Přebytečnou elektřinu navíc nebylo ani kam vyvézt.

„Velikonoce jsou svátkem, který se slaví po celé Evropě. Nebylo tedy možné využít ani výpomoc od okolních států, neboť všechny země mimo Dánska, Portugalska a Slovinska byly stejně jako Česká republika přebytkové. Z pohledu řízení soustavy došlo k souběhu nepřesné predikce spotřeby a výroby z fotovoltaických elektráren ze strany obchodníků,“ vysvětlila Klímová.

ČEPS podle platných pravidel pro takové situace bude muset odpojeným elektrárnám z distribučních sítí společností ČEZ a EGD vyplatit náhradu.

„Předběžně lze uvést, že se bude jednat o jednotky miliónů korun. Následně ČEPS zažádá Energetický regulační úřad o pokrytí nákladů v rámci pravidel regulace,“ uvedla mluvčí ČEPS.

Poptávka roste

Počet fotovoltaických elektráren loni v Česku prudce vzrostl. Za rok 2022 bylo zprovozněno téměř 34 tisíc fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 288,8 megawattů, což je meziroční nárůst o 366 procent.

Další kapacitu si zájemci o solární elektrárny rezervovali u distribučních společností, jen do konce loňského roku to bylo až 10 tisíc megawattů. Poptávka po solárních instalacích přitom dál roste, výhledově by se jejich kapacita mohla ještě zdvojnásobit.

„Tipoval bych celkově zhruba někde kolem 18-20 gigawattů, co dostaneme na stůl a budeme posuzovat připojitelnost,“ uvedl na začátku roku pro Český rozhlas místopředseda představenstva ČEZ Distribuce Radim Černý.

Podle předsedy Asociace akumulace energií AKU-BAT Jana Fouska v Česku chybí souběžně se stavbou solárních parků i projekty na skladování energie, jako jsou třeba velká bateriová úložiště nebo výrobny vodíku. Jedním z důvodů je, že stále chybí v této oblasti legislativa.

„A to je něco, co potřebujeme. Pokud jsme se rozhodli jít cestou obnovitelných zdrojů, tak potřebujeme něco, co bude vykrývat tu nestálou výrobu,“ upozornil Fousek.